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IJsblokjes zijn uitverkocht in supermarkt in Eindhoven
Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:09
Wie dacht deze woensdag nog even ijsblokjes in te slaan om de hitte te trotseren: je was niet de enige met dat idee. Bij deze supermarkt in Eindhoven is het schap met ijsblokjes in ieder geval leeg.
Ook op de Markt in Woensel is het woensdagochtend nog redelijk druk, ondanks de hoge temperaturen.
De temperatuur zal vooral in de middag enorm oplopen, tot zo'n 33 tot 36 graden. Daarom is code oranje afgekondigd voor de extreme hitte.
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