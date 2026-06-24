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IJsblokjes zijn uitverkocht in supermarkt in Eindhoven

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 10:09
IJsblokjes zijn uitverkocht in een supermarkt in Eindhoven (foto: Omroep Brabant).
IJsblokjes zijn uitverkocht in een supermarkt in Eindhoven (foto: Omroep Brabant).

Wie dacht deze woensdag nog even ijsblokjes in te slaan om de hitte te trotseren: je was niet de enige met dat idee. Bij deze supermarkt in Eindhoven is het schap met ijsblokjes in ieder geval leeg. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Ook op de Markt in Woensel is het woensdagochtend nog redelijk druk, ondanks de hoge temperaturen. 

  • Ondanks de hitte is het woensdagochtend toch druk op de markt in Woensel (foto: Ruud Ritzen).
    Ondanks de hitte is het woensdagochtend toch druk op de markt in Woensel (foto: Ruud Ritzen).
  • Foto: Ruud Ritzen.
  • Ondanks de hitte is het toch druk op de markt in Woensel (foto: Ruud Ritzen).

De temperatuur zal vooral in de middag enorm oplopen, tot zo'n 33 tot 36 graden. Daarom is code oranje afgekondigd voor de extreme hitte. 

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