Man laat hond 'even' achter in hete auto, politie waarschuwt

De politie heeft woensdagochtend een hondje uit een hete auto bevrijd, die daar was achtergelaten door een man die 'even' een winkel in was. Dat gebeurde op een woonboulevard in Oss. De politie waarschuwt dat de temperatuur in een auto enorm snel oploopt, óók als je een raampje op een kier laat.

Het was een wat ouder hondje, schrijft de politie Maasland op Instagram. Dat in een auto zat naast een lege kinderstoel. "Er was een raampje op een kiertje open gezet, maar dat is niet voldoende met deze temperaturen", waarschuwen de agenten.

De eigenaar van de auto werd omgeroepen in de winkel aan de woonboulevard om zijn hond te komen bevrijden. In eerste instantie kwam daar geen reactie op.

Uiteindelijk bleek het niet nodig om een raampje in te tikken. Al zag de bestuurder van de auto volgens de politie het probleem niet. "Ik was maar tien minuten weg."

De temperatuur in een auto loopt snel op, als je die in de zon parkeert. Binnen tien minuten is het al tien graden warmer dan buiten.