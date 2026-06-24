Waarschuwing voor weggebruikers: 'Neem water mee'

De extreme hitte op en rond het asfalt kan gevaarlijk zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat. Neem daarom voldoende water mee en bescherm jezelf tegen de zon.

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Hitteprotocol

Gestrande weggebruikers worden woensdag zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.

Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.