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Waarschuwing voor weggebruikers: 'Neem water mee'

Vandaag om 10:47 • Aangepast vandaag om 11:27
Weginspecteur Tobias Jansen (foto: Omroep Brabant).
Weginspecteur Tobias Jansen (foto: Omroep Brabant).

Wees voorbereid als je de weg opgaat, waarschuwt Rijkswaterstaat. Want op het asfalt is het nóg warmer dan het nu al is. Ook bij Rijkswaterstaat geldt een speciaal protocol voor de hitte

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

De  extreme hitte op en rond het asfalt kan gevaarlijk zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat. Neem daarom voldoende water mee en bescherm jezelf tegen de zon. 

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Hitteprotocol
Gestrande weggebruikers worden woensdag zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. 

Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.

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