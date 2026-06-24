Maartje (39) trekt hitte in huis niet meer: '50 graden op de bank'

Vijftig graden: hoger kan de thermometer niet op de bank bij Maartje (39) in Eindhoven. De temperatuur in wooncomplex Eikenburg aan de Aalsterweg zorgt voor hittestress bij tientallen bewoners. Bewoners hebben het over een 'broeikas' en 'sauna'. "Het is echt een grote ellende, ik kan niet meer functioneren", verzucht Maartje. De problemen spelen al jaren, erkent ook woningcorporatie Trudo.

Op de vierde verdieping van een oud klooster woont Maartje. In haar woongedeelte loopt het zweet binnen een minuut over je rug. De warmte en benauwdheid zijn niet te doen. 31,5 Graden staat op de thermostaat in de keuken, meer dan 50 graden is het op de bank onder het dakraam. "Ik kan niet meer slapen, ik kan het huishouden niet doen, ik kan hier gewoon niet functioneren", vertelt Maartje radeloos. Ze woont bijna tien jaar in het appartement. Elk jaar wordt het in de zomer enorm warm binnen. Zodra de buitentemperatuur richting de twintig graden gaat, stijgt het binnen al snel mee. Dat zou komen door de woningen zelf: grote ramen aan één kant van het gebouw vangen de zon volop op. "Dit brengt echt heel veel stress."

"We worden als een lachertje neergezet."

Volgens bewoner Lieke speelt ook het type glas een belangrijke rol. "Ze hebben hier gekozen voor normaal glas en niet hittebestendig glas, dat had tien tot vijftien graden verschil kunnen maken", vertelt ze. De stress is ook bij haar te voelen. "Er zijn buren die op warme dagen bewust in een hotel overnachten, omdat het gewoon te gevaarlijk is."

Tientallen klachten, elk jaar weer, hebben de bewoners neergelegd bij de Eindhovense woningcorporatie Trudo. Maar ze voelen zich niet gehoord. "Ondanks alle trucs en tips die we hebben gekregen en hebben toegepast, steken ze gewoon geen vinger uit", zegt Maartje. "We worden als een lachertje neergezet." "Het heeft onze aandacht", zegt een woordvoerder van Trudo tegen Omroep Brabant. "We herkennen dat het in deze woningen bij extreme hitte flink kan opwarmen tot 30 graden of zelfs nog iets hoger. Extreme hitte komt steeds vaker voor en heeft effect op woningen in heel Eindhoven, ook op Eikenburg." Volgens Trudo zijn na eerdere klachten zonweringen opgehangen, maar de bewoners die nu klagen hebben die niet omdat ze een dakraam hebben. "Het Klooster is een oud complex dat een monumentale status heeft. Dat zorgt ervoor dat niet zomaar elke oplossing toepasbaar is", zegt de woordvoerder van Trudo.

"Wij zitten in een broeikas en we krijgen onze appartementen niet teruggekoeld."

Op korte termijn gaat er niets veranderen voor de bewoners. "Maar we blijven de situatie monitoren, juist omdat dit soort extreme temperaturen vaker kunnen voorkomen." Voor de langere termijn kijkt de woningcorporatie hoe ze beter om kunnen gaan met de hitte bij al hun woningen. Lieke, Maartje en andere bewoners ontvluchten zo veel mogelijk hun woning. "Het loopt straks op richting de 34 graden", vertelt Lieke. "We zitten hier echt vast. Wij hebben geen balkon, we hebben geen tuin. Wij zitten in een broeikas en we krijgen onze appartementen niet teruggekoeld." Maartje gaat het liefst verhuizen, maar in deze huizenmarkt is dat niet te doen. Ze probeert daarom in de zomer vaak elders te zijn. "Ik ga naar vrienden of ergens anders zitten, zodat ik niet thuis hoef te zijn." Voor Maartje is de maat vol en ze wil actie. "We hebben alles al geprobeerd. We willen gewoon een leefbare woning." Hier lees je alle verhalen over de hitte in Brabant.