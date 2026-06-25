Frank Lammers en JW Roy terug op de planken met eenmalige voorstelling

Frank Lammers en JW Roy staan eind dit jaar weer samen op het podium. De vrienden stonden vorig jaar al samen op de planken en dat smaakte naar meer. De voorstelling 'Geboren Vrienden' is maar één keer te zien: in het Muziekgebouw Eindhoven.

Frank en singer-songwriter JW trokken in 2025 acht keer samen door de Kempen met de voorstelling 'Ach, Zalig Man'. "Dit is theater zoals het ooit bedoeld is", zei Frank daar toen over.

De mannen leerden elkaar kennen via hun dochters, die bij elkaar in het voetbalteam zaten. Langs de lijn, tussen het aanmoedigen door, kwamen ze op het idee een voorstelling te maken.

Eenmalige show

Waar de vrienden toen nog voor acht uitverkochte zalen stonden, houden ze het nu bij één show in Muziekgebouw Eindhoven. Op 12 december worden ze vergezeld door hun begeleidingsband De Matjes, fanfare Hekwerk XS en de Duizelse nonnen Theophilia en Gonzala. De mannen beloven het publiek een avond met muziek, humor en vriendschap.

Rol voor Brabant

Natuurlijk heeft onze provincie een prominente rol. Naast eigen nummers duiken Frank en JW in de vele liedjes die Brabant rijk is. Onder andere Gerard van Maasakkers, ’t Dommelvolk, Jantje Koopmans, Jo Hogendoorn en Bots komen voorbij. Daarnaast vertalen ze hits van artiesten als Willie Nelson, André Hazes en Bon Jovi naar het Brabants.