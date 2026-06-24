Hitteprotocol bij slachterij Vion: 'De helft van wat we normaal doen'

Het hitteprotocol geldt bij het bedrijf als de temperatuur boven de 27 graden komt. “Wettelijk gezien mogen varkens niet meer vervoerd worden bij een temperatuur van 35 graden. We stoppen het transport al bij 33 graden”, legt een woordvoerder van Vion uit.

Vrachtwagens die varkens komen brengen mogen niet stilstaan in de straten rondom de slachterij maar moeten blijven rijden om oververhitting te voorkomen. In de overkapte aanvoerstraat zorgen grote vernevelinstallaties dat de wachtende vrachtwagens gekoeld worden. “De temperatuur is daardoor wel 15 graden koeler op die plek.”

Het bedrijf neemt daarnaast ook nog andere maatregelen om het dierenwelzijn te kunnen borgen. Zo is er bijvoorbeeld een zeer strakke tijdsplanning toegepast zodat de vrachtwagens zo vlug mogelijk gelost kunnen worden en kunnen chauffeurs bij onverwachte langdurige files contact opnemen met de hulpdiensten wanneer het dierenwelzijn door hitte in gevaar dreigt te komen.