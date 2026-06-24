LIVE hitte | Code oranje in Brabant, kippetjes braden op de markt

11:50

Bij slachterij Vion in Boxtel is het hitteprotocol in werking gesteld. Er wordt vandaag maar één shift gedraaid. Het bedrijf startte woensdag al om vier uur in de ochtend met de werkzaamheden. Om twee uur 's middags stoppen ze. “Dan hebben we zo’n 10.000 varkens geslacht”, zegt een medewerker aan de poort. “Ongeveer de helft van wat we normaal doen.”

Het hitteprotocol geldt bij het bedrijf als de temperatuur boven de 27 graden komt. “Wettelijk gezien mogen varkens niet meer vervoerd worden bij een temperatuur van 35 graden. We stoppen het transport al bij 33 graden”, legt een woordvoerder van Vion uit.

Vrachtwagens die varkens komen brengen mogen niet stilstaan in de straten rondom de slachterij maar moeten blijven rijden om oververhitting te voorkomen. In de overkapte aanvoerstraat zorgen grote vernevelinstallaties dat de wachtende vrachtwagens gekoeld worden. “De temperatuur is daardoor wel 15 graden koeler op die plek.”