LIVE hitte | Code oranje in Brabant, kippetjes braden op de markt
Het wordt een megawarme woensdag in Brabant met temperaturen die kunnen oplopen tot dik in de 30 graden. Door de extreme hitte geldt vanaf twaalf uur 's middags code oranje. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Voor een oven van 180 graden op de markt
Christel van den Berg staat op 'het koelste plekje' van de markt op WoensXL. Voor een oven die op 180 graden staat bij Chrissie’s Grill. Of dat te warm is? “Nee, we hebben wel voor hetere vuren gestaan."
Hitteprotocol bij slachterij Vion
Bij slachterij Vion in Boxtel is het hitteprotocol in werking gesteld. Er wordt vandaag maar één shift gedraaid. Het bedrijf startte woensdag al om vier uur in de ochtend met de werkzaamheden. Om twee uur 's middags stoppen ze. “Dan hebben we zo’n 10.000 varkens geslacht”, zegt een medewerker aan de poort. “Ongeveer de helft van wat we normaal doen.”
Het hitteprotocol geldt bij het bedrijf als de temperatuur boven de 27 graden komt. “Wettelijk gezien mogen varkens niet meer vervoerd worden bij een temperatuur van 35 graden. We stoppen het transport al bij 33 graden”, legt een woordvoerder van Vion uit.
Vrachtwagens die varkens komen brengen mogen niet stilstaan in de straten rondom de slachterij maar moeten blijven rijden om oververhitting te voorkomen. In de overkapte aanvoerstraat zorgen grote vernevelinstallaties dat de wachtende vrachtwagens gekoeld worden. “De temperatuur is daardoor wel 15 graden koeler op die plek.”
Verkoeling in Beekse Bergen met sproeiers
Hoe gaan ze bij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek om met de hitte? "We zorgen voor verkoeling met water (bijvoorbeeld door te sproeien) en speciale ijsjes voor de dieren", laat een woordvoerder weten. Ook hebben de dieren de mogelijkheid om zelf de schaduw op te zoeken op het terrein.
Voor bezoekers worden geen extra maatregelen genomen. "In de Beekse Bergen is gelukkig voldoende schaduw aanwezig."
Zelfgemaakte zonneschermen
Niet iedereen heeft thuis zonneschermen. Daar heeft Susan uit Kruisland een oplossing voor bedacht. Ze heeft lakens aan stokken vastgezet en deze voor de ramen gezet. "Het zorgt voor meer koelte in huis en het ziet er ook nog gezellig uit."
Efteling deelt ijsjes uit aan medewerkers
In de Efteling is het vandaag ook warm. Een woordvoerder van het attractiepark liet eerder deze week weten dat veel gasten met de hitte verkoeling opzoeken in de schaduwrijke delen van het park, zoals het Sprookjesbos. Ook attracties met water, zoals de Piraña, zijn populair. In veel van de overdekte attracties is het volgens de woordvoerder erg koel.
"Om het verblijf voor onze gasten zo comfortabel mogelijk te maken, nemen we verschillende extra maatregelen. Bij onze horecalocaties is voldoende drinkwater beschikbaar, op diverse plekken in het park zorgen we voor verneveling en waar nodig creëren we extra schaduw met parasols", legt Steven van Gils uit.
Ook aan de medewerkers is gedacht. "Zij krijgen meer korte drinkpauzes en er wordt extra gerouleerd, zodat iedereen verantwoord kan blijven werken. Daarnaast zorgen we voor voldoende drinken, zonnebrandcrème en de mogelijkheid om een pet te dragen ter bescherming tegen de zon."
Medewerkers mogen daarnaast kiezen of zij een gilet dragen of niet. "Op zeer warme dagen delen we soms ook ijsjes of bouillon uit om hen extra te ondersteunen."
Extra voorzieningen tijdens Bij Ons in Brabant
Komende vrijdag vult het Philips Stadion in Eindhoven zich met feestgangers voor Bij Ons in Brabant. Vanwege de aanhoudende hitte, komen extra voorzieningen in het stadion.
Bezoekers mogen een leeg zacht plastic flesje mee het stadion in nemen van maximaal 0,5 liter. Deze is gratis te vullen bij watertappunten bij de toiletten. Ook mogen de feestgangers zonnebrand mee naar binnen nemen.
30 graden aangetikt
De 30 graden is aangetikt om precies tien uur 's ochtends in Woensdrecht. Zo'n veertig minuten later werd ook de 30 graden bereikt in Eindhoven.
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Schoolreisjes verplaatst na overleg met attractiepark
Attractiepark DippieDoe in Best heeft deze week voor dertien scholen een schoolreisje verplaatst vanwege de warmte. "We hebben alle scholen actief benaderd en hen gratis de optie gegeven dat hun schoolreisje uitgesteld kan worden", zegt een woordvoerder.
Het attractiepark met een binnen- en een buitengedeelte ligt aan recreatieplas Aquabest. "Iedereen die hier komt, mag ook naar het water, maar dit raden we af voor heel jonge kinderen of kinderen zonder zwemdiploma. We laten de scholen ook weten dat zij verantwoordelijk zijn als ze gaan zwemmen", vertelt de woordvoerder.
Lees hier meer over de maatregelen die het attractiepark heeft genomen.
Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers
Evenementen afgelast door hitte
Vanwege de hoge temperaturen zijn meerdere sportevenementen afgelast. Maandag maakte de organisatie van de Halve Marathon van Roosendaal al bekend dat het evenement komende zondag niet door gaat.
Ook de Wandel 4-Daagse Hilvarenbeek is deze week afgelast door de hittegolf en de SLOWTriatlon Brabant gaat dit weekend niet door.
Kibbeling bakken met warmte
Gienie van Bakel staat net als altijd lekkerbekjes en kibbeling te bakken op de markt. De temperatuur in de visbakkachel is 80 graden. Haar tip om het hoofd een beetje koel te houden? “Veel water drinken en verse haring eten.”
De vis vers houden bij deze temperaturen is een andere uitdaging. “We hebben tien kisten ijsblokjes bij ons. Veel meer dan normaal.”
Hoe snel stijgt de temperatuur in een auto?
Dit moet je doen als iemand bevangen raakt door warmte
Op een bloedhete dag als deze moet je uitkijken dat je niet 'bevangen raakt door de warmte'. Een vage term die volgens thermofysioloog Koen Levels onder te verdelen is in drie categorieën: vermoeidheid, hitte-uitputting en een hitteberoerte. Dat laatste kan zelfs levensbedreigend zijn.
Eerder legde we uit wat je moet doen als iemand bevangen raakt door de warmte. Hier lees je daar meer over.
Sokken worden niet gekocht, maar dekbedden wel
Frank staat met sokken en dekbedden op de markt. “Sokken verkoop ik nou niet, daar is het te warm voor, maar ik heb net nog een dekbed van bijna 200 euro verkocht.”
Hitte of niet, Frank staat gewoon op de markt. “Handel is handel hè?”
Toch druk op de markt in Woensel
Hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht
Gestrande weggebruikers worden woensdag zo snel mogelijk naar een 'veilige locatie met voorzieningen' gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.
Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.
Hier lees je meer over het hitteprotocol.
IJsblokjes zijn uitverkocht in de supermarkt in Eindhoven
Code oranje geldt vanaf twaalf uur
In onze provincie geldt vanaf twaalf uur 's middags de waarschuwing code oranje. De waarschuwing van het KNMI is bedoeld voor het midden en zuiden van Nederland en geldt voorlopig voor meerdere dagen.
Het is de twaalfde keer dit jaar dat het KNMI de waarschuwing code oranje heeft afgegeven. Dat is een record. In 2010 werd elf keer code oranje afgegeven.
Het wordt bloedheet
De zonnebrand kan uit de kast en een plekje in de schaduw is vandaag geen overbodige luxe. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza wordt het woensdag tropisch heet, met temperaturen die in grote delen van de provincie oplopen tot zo'n 35 graden.