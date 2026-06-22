Halve Marathon Roosendaal afgelast: 'Risico door hitte te groot'

De Halve Marathon van Roosendaal gaat komende de zondag niet door. Het sportevenement is maandag afgelast, vanwege de extreme hitte die zondag wordt verwacht. "Het risico is door de aanhoudende hitte, hoge luchtvochtigheid en matige wind te groot", laat de organisatie weten.

De Halve Marathon is een groot evenement in Roosendaal waar duizenden hardlopers en publiek op afkomen. Meer dan 3000 mensen doen jaarlijks mee aan het sportevenement. Ook vorig jaar werd het evenement afgelast.

Na overleg met gemeente en andere betrokken partijen is besloten om het evenement te verplaatsen naar zondag 4 oktober. "Dit is geen makkelijk besluit geweest, maar wel het enige juiste", zeggen voorzitters Rens van den Oever en Mandy Bek. “De gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers wegen altijd zwaarder dan het doorgaan van het evenement."

Verplaatst naar oktober

Op basis van de ervaringen van eerdere edities en de toenemende hitteproblematiek is ook besloten om het hardloopevenement structureel te verplaatsen naar oktober. "Vanaf 2027, het jaar waarin sportvereniging THOR 100 jaar bestaat, zal de Halve Marathon van Roosendaal jaarlijks plaatsvinden op de eerste zondag van oktober."

Het programma blijft naar verwachting grotendeels ongewijzigd. De start van de Halve, Kwart en Achtste Marathon en de wandelonderdelen vinden ook in oktober in de ochtend plaats, mede omdat het ook in het najaar nog warm kan zijn.

De gemeente heeft begrip voor het besluit. Wethouder Nicole Roeken heeft laten weten dat de veiligheid erg belangrijk is. “De Halve Marathon is een prachtig evenement voor Roosendaal waar we trots op zijn. Juist daarom is het belangrijk dat het blijvend veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Gezien de extreme hitte is dit een verstandig besluit."

'Lokaal misschien wel 40 graden'

Sinds afgelopen weekend hebben we al te maken met een hittegolf in onze provincie. Ook deze week blijft het heel warm en worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht.

Vanaf woensdag krijgen we zelfs te maken met nog wat warmere lucht. "Die bevindt zich nu nog in Frankrijk en Spanje en gaat nog wat verder terrein winnen. Dat levert op woensdag een temperatuur op die 37 graden kan aantikken in Brabant. Donderdag wordt het ook 36 of 37 graden en de warmste dag van de week lijkt vrijdag te worden, met een temperatuur van 38 graden. Ik sluit niet uit dat we dan zeer lokaal misschien wel 40 graden aantikken", vertelt Berend van Straaten van Weerplaza.