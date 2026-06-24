LIVE hitte | Parasols voor de paardjes, toetsen afgelast door extreme hitte

16:16

Ook de paarden in Sint-Oedenrode hebben het warm. "Wij zijn net een verzorgingshuis”, zegt Daniëlle Aarts van Paardenrusthuis Klavertje 4. “Onze paarden hebben net als oude mensen ook meer last van de hitte.”

Bij Klavertje 4 genieten zo’n 100 paarden van hun oude dag. “De oudsten zijn de dertig al gepasseerd. In mensenbegrippen lopen ze tegen de 100 jaar”, zegt Marcel Aarts.

De meeste paarden staan gewoon in de wei. Zij kunnen zelf kiezen of ze buiten blijven of de beschutting van een stal opzoeken. “Ze zijn wel allemaal wat chagrijniger door de hitte”, legt Marcel uit. “Nou, mijn lontje is ook een stuk korter met deze temperatuur, hoor”, lacht Daniëlle naar haar man.

De alleroudste paarden zijn vanochtend buiten geweest, maar om elf uur moesten ze naar binnen. In hun stal staat een enorme ventilator die een flinke bries door de stal blaast. De verkoeling is zeer aangenaam. “Ik denk dat ik vandaag maar wat langer in de stal blijf werken”, besluit Daniëlle.