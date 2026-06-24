Menstruatie en overgang op werk vaak onbesproken: Melissa doorbreekt taboe
Veel buikpijn, hoofdpijn, bloedverlies en stemmingswisselingen. Veel vrouwen durven op het werk niet te praten over klachten rond menstruatie of de overgang. Melissa Thijssen (27) probeert dat bij haar eigen werkgever juist wel bespreekbaar te maken.
"Ik heb vooral nog heel erg buikpijn en tegenwoordig ook wat meer hoofdpijn. Daar bijt ik maar gewoon doorheen en met een paracetamol gaat het wel", zegt Melissa, die bij de gemeente Geldrop-Mierlo werkt. Maar ongesteld zijn en erover praten op het werk voelt toch wat ongemakkelijk.
"Ik ga het echt niet in detail met collega's of een leidinggevende bespreken, maar als ik me echt niet goed zou voelen, zeg ik iets van: het is weer de tijd van de maand he?" Melissa zou willen dat dat makkelijker wordt. Daarom zit ze in de vitaliteitscommissie. Daar organiseert ze cursussen en workshops voor collega’s over menstruatie- en overgangsklachten.
Op Wereld Menstruatiedag op 28 mei werd er een bericht op intranet gedeeld. "Dus we hebben al best wel veel informatie over de werkende vrouw en haar levenscyclus, hoe je ermee om moet gaan. En vooral dus ook om het bespreekbaar met elkaar te maken, het taboe doorbreken."
Dispensers
Sinds kort zijn er gratis menstruatieproducten beschikbaar via dispensers in het gemeentehuis en op openbare sportplekken bij de damestoiletten. Maar nog niet voor de eigen medewerkers. "Het zou een hele mooie volgende stap zijn als we dit aan kunnen bieden voor onze eigen collega's. Nu pak je een tampon uit je tas en die stop je even gauw in je broekzak. Als het er gewoon is op het toilet, hoeft niemand iets te zien of te weten", aldus Melissa.
Binnen de gemeente zijn er al flexibele werktijden. "Maar je hebt hier ook gewoon je ding te doen, dus het is meer een extra service die we voor onze collega's zouden kunnen bieden. We hoeven het niet meer stiekem te doen." Ze hoopt dat vrouwen er makkelijker over gaan praten. "Vrouwen worden ongesteld, dat is er gewoon en het heeft een functie. Dus laat het er gewoon zijn en laten we elkaar helpen om elkaar zo goed mogelijk van dienst te zijn."
'10 procent bespreekt menstruatie- of overgangsklachten op werk'
Toch blijft het onderwerp op veel werkplekken lastig. Slechts 10 procent van de vrouwen durft menstruatie- of overgangsklachten te bespreken op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker gynaecologie Nienke Bosma onder zorgmedewerkers. Zij schrikken niet van het onderwerp, maar houden hun eigen klachten vaak voor zich. "Ze bespreken het wel met collega's, maar niet met de leidinggevende of bedrijfsarts." Ook zag Bosma verschil tussen leeftijdsgroepen. "Op het moment dat je overgangsklachten ervaart, bespreek je dat meestal met leeftijdsgenoten en niet met jongere collega's."
Volgens Bosma gaan er veel werkuren verloren door dit soort klachten. Ze hoopt daarom dat zorgorganisaties meer gaan werken met flexibele roosters. "Dus aan de hand van je cyclus, of je goed slaapt, kijken of je beter in de ochtend kan werken of juist meer in de avond." Ook noemt ze oplossingen als geen nachtdiensten, thuiswerken of minder meetings. En op goede dagen juist wat extra uren werken. Daarnaast is meer kennis nodig, zegt ze. "Je denkt: iedereen in de zorg is opgeleid, maar toch zie je dat veel mensen nog niet precies weten wat de overgang en menstruatie voor klachten kan geven. En als je het al bij jezelf niet erkent, kun je het al helemaal niet bespreken met een ander."