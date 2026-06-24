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Het is de warmste dag van het jaar en Christel staat voor een hete oven
Vandaag om 12:42 • Aangepast vandaag om 12:57
Christel van den Berg staat op 'het koelste plekje' van de markt op WoensXL, vlak voor een oven die op 180 graden staat bij Chrissie’s Grill. Je moet er maar zin in hebben, op deze snikhete dag.
Toch vindt Christel het tot nu toe goed te doen. "We hebben wel voor hetere vuren gestaan", lacht ze.
Bijzonder zijn ook de zaken die Frank doet, op de markt. Hij staat daar met sokken en dekbedden. “Sokken verkoop ik nou niet, daar is het te warm voor, maar ik heb net nog een dekbed van bijna 200 euro verkocht.”
Hitte of niet, Frank staat gewoon op de markt. “Handel is handel hè?”
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