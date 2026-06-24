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Zout strooien bij extreme hitte: dit is waarom

Vandaag om 12:57 • Aangepast vandaag om 13:36
Zout strooien bij extreme hitte (foto: gemeente Vught via Instagram)
Zout strooien bij extreme hitte (foto: gemeente Vught via Instagram)

Er wordt zout gestrooid in Vught, op de rotonde op de Wolfskamerweg. Dat lees je goed, midden in de zomer. Juist in deze hitte wordt er gestrooid, om schade aan het asfalt te voorkomen. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

"Dit doen we om de weg te koelen en zo de kans op schade te voorkomen", legt de gemeente uit. "Asfalt wordt bij deze temperaturen zachter en gevoeliger voor vervorming."

Rijkswaterstaat gaat juist niet de weg op om te strooien bij extreem hoge temperaturen. Zij gaven dinsdag al aan dat ze dit nooit doen in de zomer. "Op onze snelwegen ligt grotendeels Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Dit asfalt is minder gevoelig voor hitte."

Andere wegbeheerders, zoals gemeenten en provincies hebben meer wegen voorzien van DAB (gewoon asfalt) hier is strooizout volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat wel effectief. "Zout onttrekt vocht en heeft daardoor een koelende werking."

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