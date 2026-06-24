Werkzaamheden aan A27 uitgesteld vanwege de hitte

De werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend.

Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken 'ongewenst', maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt.

Eerder werd al bekend dat de wegwerkzaamheden aan de A12 ten oosten van Utrecht komend weekeinde niet doorgaan. Tussen knooppunt Lunetten en de afrit Veenendaal-West zou daar van vrijdag tot maandag aan de weg worden gewerkt.

De werkzaamheden op de wegen rond Amsterdam gaan wel door, laat een woordvoerder van het infrastructurele project Zuidasdok weten. Vanaf komende vrijdag 22.00 uur tot maandag 29 juni 05.00 uur zijn de A4 vanaf Schiphol en Amstelveen en de A10 Zuid tot afrit S108 afgesloten. Ook zijn overdag bij station Zuid twee rijstroken richting Utrecht dicht.