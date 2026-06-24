Werkzaamheden aan A27 uitgesteld vanwege de hitte
De werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder van aankomend weekend gaan niet door, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de snelweg gewoon open is dit weekend.
Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. Dat maakt niet alleen het werken 'ongewenst', maar kan ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het nieuwe asfalt.
Eerder werd al bekend dat de wegwerkzaamheden aan de A12 ten oosten van Utrecht komend weekeinde niet doorgaan. Tussen knooppunt Lunetten en de afrit Veenendaal-West zou daar van vrijdag tot maandag aan de weg worden gewerkt.
De werkzaamheden op de wegen rond Amsterdam gaan wel door, laat een woordvoerder van het infrastructurele project Zuidasdok weten. Vanaf komende vrijdag 22.00 uur tot maandag 29 juni 05.00 uur zijn de A4 vanaf Schiphol en Amstelveen en de A10 Zuid tot afrit S108 afgesloten. Ook zijn overdag bij station Zuid twee rijstroken richting Utrecht dicht.
Het is onduidelijk of de werkzaamheden op de A50 en A67 wel doorgaan zoals gepland.
Werkzaamheden op A2 gaan ook niet door
De werkzaamheden op de A2 tussen Vught en Best die komend weekend op de planning stonden, gaan niet door.
"Vanwege de verwachte hoge temperaturen worden de geplande werkzaamheden uitgesteld. Het is te warm voor medewerkers en we kunnen de kwaliteit van het asfalt niet garanderen. Bovendien is het met deze hitte niet mogelijk om aan een viaduct te werken, omdat deze dan uitzet", laat Rijkswaterstaat weten.
Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden wel zullen plaatsvinden.
Werkzaamheden op A50 en A67 gaan wel door
De werkzaamheden op de A50 tussen Wijchen en Oss die afgelopen maandag zijn begonnen, gaan de komende dagen gewoon door. Tot en met donderdag gaat een deel van de snelweg dicht.
Ook op de A67, tussen Panningen en de Duitse grens, wordt sinds maandag aan de weggewerkt. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat ook alles daar ook doorgaat zoals gepland.
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