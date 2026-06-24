Anke stond oog in oog met ontsnapte aap bij wandeling met hond Luc

De ontsnapte aap van Safaripark Beekse Bergen is gezien in Esbeek. Op nieuwe videobeelden van Anke Thaels uit het dorp is te zien hoe de kuifmangabey rustig aan de rand van een weg zit. De aap staart voor zich uit, springt in een boom en klimt daarna verder omhoog.

Anke was dinsdagochtend rond al om kwart over zeven een standaard rondje aan het maken met haar Duitse herder Luc (5), omdat het zo heet zou worden. "Ineens kwam de aap om de hoek kijken", vertelt ze. "Dat was heel apart. Je ziet wel dat het een aap is, maar je denkt: zie ik het goed? Je moet even schakelen." Het voelde vreemd voor haar. "Het was ook zo dichtbij, op een plek waar je het totaal niet verwacht." Haar hond trok meteen naar de aap en ging blaffen, maar die leek niet onder de indruk. "Hij kwam heel relaxed over." Niet bang

Anke was niet bang voor de aap, maar wel even voor hoe hij op haar hond zou reageren. "De aap liep gewoon door. Maar het is toch een wild dier, je weet niet hoe hij reageert. Dat vond ik wel even spannend."