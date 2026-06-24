Anke stond oog in oog met ontsnapte aap bij wandeling met hond Luc
De ontsnapte aap van Safaripark Beekse Bergen is gezien in Esbeek. Op nieuwe videobeelden van Anke Thaels uit het dorp is te zien hoe de kuifmangabey rustig aan de rand van een weg zit. De aap staart voor zich uit, springt in een boom en klimt daarna verder omhoog.
Anke was dinsdagochtend rond al om kwart over zeven een standaard rondje aan het maken met haar Duitse herder Luc (5), omdat het zo heet zou worden. "Ineens kwam de aap om de hoek kijken", vertelt ze. "Dat was heel apart. Je ziet wel dat het een aap is, maar je denkt: zie ik het goed? Je moet even schakelen."
Het voelde vreemd voor haar. "Het was ook zo dichtbij, op een plek waar je het totaal niet verwacht." Haar hond trok meteen naar de aap en ging blaffen, maar die leek niet onder de indruk. "Hij kwam heel relaxed over."
Niet bang
Anke was niet bang voor de aap, maar wel even voor hoe hij op haar hond zou reageren. "De aap liep gewoon door. Maar het is toch een wild dier, je weet niet hoe hij reageert. Dat vond ik wel even spannend."
Na haar wandelrondje zocht ze op Google wie ze kon bellen over de aap. "De dierentuin was nog niet te bereiken, dus ik heb de politie gebeld. Die gaf aan dat er al een melding openstond." Op dat moment was het nog niet publiekelijk bekend dat er een aap ontsnapt was. Een half uur later werd Anke gebeld dat de aap inderdaad ontsnapt was, niet gevaarlijk is, maar wel met rust gelaten moest worden. "En als ik hem weer zag, moest ik hen weer bellen."
Ontsnapt
De aap, een mannetje, ontsnapte afgelopen weekend van van het apeneiland. Mogelijk zwom hij daarbij de gracht over. Daarna zat hij dagenlang hoog in de bomen, waardoor het lastig werd om hem te verdoven met een verdovingspistool.
Sinds zijn ontsnapping is het dier meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Sinds dinsdag zit hij in Esbeek, vlakbij Hilvarenbeek. Het safaripark is nog altijd op zoek naar hem. “Natuurlijk wil je dat voorkomen, maar ze zijn zo snel en handig. Als zo’n aap via de bomen gaat, is hij makkelijker het park uit dan wij”, zei bioloog en parkmedewerker Stijn Berger eerder.
Niet gevaarlijk
Hoewel de kuifmangabey niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren, waarschuwt een woordvoerder om het dier niet zelf te benaderen of te vangen.
Het gebeurt vaker dat dieren ontsnappen uit de Beekse Bergen. Zo ontsnapte een cheetah vorige maand uit zijn verblijf. Uren later werd dat dier verdoofd en teruggebracht naar het park.