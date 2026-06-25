Opa Theo steelt de show op zijn WK bakfiets, 'ik leef voor Oranje'

Ooit joeg hij verdedigers de stuipen op het lijf als topscorer van SC Welberg. Nu zorgt opa Theo van Meer (79) uit Hoogerheide opnieuw voor opgestoken duimpjes. Elke dag rijdt hij door het dorp op zijn uitbundig versierde oranje bakfiets. "Ik kan mijn geluk niet op wanneer we winnen en anders heb ik slapeloze nachten”, verduidelijkt Theo zijn grote liefde voor het nationale elftal.

Wie Theo kwijt is, hoeft niet lang te zoeken. Zijn huis aan de Putseweg springt direct in het oog. Overal hangen vlaggen, oranje slingers, T-shirts en knuffels. Zelfs aan de overkant van de straat heeft hij zich het trottoir toegeëigend, zodat het kan dienen als dependance van zijn beroemde Oranjehuis. De Hoogerheidenaar is wekenlang in de weer geweest om zijn bakfiets en huis te versieren. De spulletjes koopt hij bij de kringloopwinkel of heeft hij gekregen van mensen uit de buurt. "Ook mensen die langsrijden, vinden het leuk. Ze komen dan later terug met allerlei oranje attributen." "Kijk, hier draait het allemaal om”, zegt Theo terwijl hij naar het door hemzelf gefabriceerde scorebord loopt. De 5-1-stand van de wedstrijd tegen Zweden staat er nog op. "Wat mij betreft blijft deze uitslag de komende wedstrijden gewoon staan. Zeker met deze warmte is het niet prettig om tijdens de wedstrijd steeds naar buiten te lopen om de tussenstand aan te passen, hahaha.”

"Toen het Nederlands elftal in 1988 Europees kampioen werd, brak door mijn enthousiasme het bankstel doormidden."

Sowieso kun je Theo tijdens wedstrijden maar beter niet storen. Hij gaat naar eigen zeggen behoorlijk op in het spel op de mat. "Ik zit te schreeuwen naar het scherm om de spelers bij de les te houden. Dat deed ik vroeger ook als spits op het veld. Toen het Nederlands elftal in 1988 Europees kampioen werd, brak door mijn enthousiasme het bankstel doormidden. Gelukkig ben ik inmiddels iets rustiger geworden.” Over de verloren WK-finales van 1974 en 2010 wil Theo het liever niet meer hebben. "Ik ben daar maandenlang niet goed van geweest. We waren er zo dichtbij en dan lukt het net niet. Echt verschrikkelijk.” Dit keer heeft Theo hoge verwachtingen van Brian Brobbey. "Ik herken mezelf in zijn manier van spelen. Hij is snel en geeft niet op. Die eigenschappen had ik ook als midvoor van SC Welberg en later van RKVV METO in Hoogerheide.”

Theo heeft niet alleen zijn bakfiets maar ook zijn hele huis versierd (foto: Erik Peeters)