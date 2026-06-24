Man mishandelt vriendin waar kinderen bij zijn: 8 jaar cel

Een 41-jarige man uit Breda is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar celstraf, voor poging tot doodslag op zijn vriendin. In januari 2025 sloeg hij haar meerdere keren in haar buik. De vier kinderen van het stel waren hierbij aanwezig. Volgens de rechter is het een wonder dat ze de poging tot femicide overleefd heeft.

Het gebeurde op 18 januari 2025 in de woning van het gezin in Breda. Toen de hulpdiensten arriveerden was de vrouw er zo slecht aan toe dat ze gereanimeerd moest worden en direct naar de intensive care van het ziekenhuis werd gebracht. Hier is ze drie weken kunstmatig in coma gehouden. Haar vriend had haar meerdere keren in haar buik en tegen haar lichaam geslagen. De rechtbank spreekt van ‘buitensporig geweld’, de vrouw zou nauwelijks nog tekenen van leven vertoond hebben en heeft door het geweld blijvend letsel opgelopen.

Speelde al jaren

Tijdens de rechtszaak bleek dat de vrouw al jaren mishandeld werd door haar vriend. Hiervan deed ze meerdere keren melding bij Veilig Thuis. Naast fysiek geweld was er ook sprake van psychisch geweld ‘gericht op macht en controle over de vrouw en de kinderen’ aldus de rechtbank.

Daarnaast vermoedt de rechter dat de man hun kinderen heeft beïnvloed. Hij zou ze ingeprent hebben een voor hem ontlastende verklaring af te leggen, wat ze ook gedaan hebben.

‘Evenwichtsstoornis’

Die verklaring komt hier op neer: Er was die dag geen sprake van geweld. De vrouw zou gevallen zijn omdat ze een evenwichtsstoornis heeft. Er is echter geen enkel bewijs dat ze deze stoornis heeft. Ook wijst niets erop dat ze die dag gevallen is, aldus de rechtbank. Er is niemand die de val bevestigt, alleen de verdachte en de kinderen van het stel.

Pas na uren hulp

Wat de zaak voor de rechtbank nog ernstiger maakt is dat de vrouw niet in goede gezondheid was toen ze geslagen werd. Zo had ze ernstig ondergewicht. Dat dit haar vriend er niet van weerhield haar zo toe te takelen neemt de rechtbank hem kwalijk. Ook het feit dat hij geen ambulance belde en pas uren later de deur uit ging om hulp te halen terwijl hij de kinderen alleen liet bij hun moeder, draagt bij aan de straf.