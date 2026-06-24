Hoogste hittekracht gemeten in Eindhoven: 'Dramatisch'

In Eindhoven is de hittekracht vanmiddag opgelopen tot 10. Dit is het hoogste niveau op de hittekracht-index en dat kwam daar nooit eerder voor.

Een woordvoerder van het KNMI zegt dat dit cijfer schommelt gedurende de dag. “Hittekracht bestaat uit meerdere elementen: temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling”, legt ze uit. “Aan het begin van de middag werd in Eindhoven hittekracht 10 bereikt, maar dat duurde maar tien minuten. Vervolgens was het weer hittekracht 9, maar misschien is het over een half uur weer 10.”

'Heel benauwde dag'

Ook hittekracht 9 is volgens de woordvoerder al uitzonderlijk warm. Op de meeste weerstations in Nederland, inclusief De Bilt, kwam dit eens per drie tot vier jaar voor. In het zuidoosten vaker, ruim eens per jaar. “Het is eigenlijk dramatisch. Het betekent dat het een heel benauwde dag is. Hittekracht 7 is al goed voelbaar en echt hoog.”

Hittekracht 10 werd op meerdere stations nog nooit gemeten, en op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts eens per vijf tot vijftien jaar voor.

Sinds begin juni kan iedereen via het KNMI de verwachte hittekracht zien. Aan de hand van die nieuwe graadmeter kunnen mensen inschatten hoe belastend de hitte voor hen is en of ze eventuele activiteiten moeten aanpassen.