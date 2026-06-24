Sano als vervanger van Veerman bij PSV: 'Dan moeten ze anders gaan spelen'

Wat gebeurt er als middenvelder Joey Veerman deze zomer vertrekt bij PSV? Het is een scenario dat helemaal niet ondenkbaar is. De spelbepaler wordt door tal van topclubs in de gaten gehouden. Ook al is de transferzomer nog niet echt op stoom gekomen, toch wordt er wel degelijk gespeculeerd over wie hem dan zou moeten vervangen.

"Kodai Sano van NEC staat heel hoog op alle lijstjes", vertelt Mark Versteden. Hij maakt samen met Yannick Eling voor Omroep Brabant de podcast 'Transferzomer van PSV'. Mark: "We zijn daarom eens in de statistieken gedoken. Is Sano een goede vervanger als Veerman deze zomer vertrekt?"

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De heren bespreken vandaag het middenveld van PSV, en dan in het bijzonder Joey Veerman. Een speler die de laatste seizoenen één van de steunpilaren van de landskampioen is. Zijn statistieken kennen nauwelijks een gelijke in Europa. "Het is een unieke voetballer", zegt Yannick. Mark onderbouwt dat vervolgens met veel data en cijfers in de podcast en zegt: "Als je Sano dus zou halen als vervanger, moet PSV anders gaan voetballen. Hij is niet één op één een vervanger van Veerman."

Het zorgt hoe dan ook voor een ingewikkelde puzzel voor de technische staf van PSV. Bijkomend probleem is namelijk ook de lange blessure die Jerdy Schouten nu heeft. Hij is waarschijnlijk pas volgend jaar weer inzetbaar. In de aflevering van vandaag bespreken de heren zoals gezegd ook nog de rest van het middenveld. Wie blijven? Wie zouden er weg kunnen gaan? Er is in ieder geval één conclusie: "Er moet kwaliteit bij op het middenveld."