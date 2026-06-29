Dit is de reden waarom spektakelmusical over Beatrix in Best is uitgesteld

Het is opvallend stil rondom ambitieuze plannen voor theaterspektakel 'Beatrix de Musical' in Best. Eventcentre Aquabest verbouwde speciaal voor deze voorstelling een evenementenhal. De première werd vorig jaar uitgesteld naar eind 2027. In de musicalwereld zijn twijfels of de musical over de prinses er ooit nog zal komen. Volgens Roland van Pelt, directeur van Eventcentre Aquabest, is er niets aan de hand. "De reden voor uitstel is heel simpel."

Omroep Brabant probeerde half april al in contact te komen met eventcentre Aquabest en producent MediaDome. Aquabest reageerde aanvankelijk niet op vragen. MediaDome gaf aan dat de verbouwing is afgerond en dat de première nog steeds gepland staat voor het najaar van 2027.

In een persbericht stelde producent MediaDome destijds 'extra tijd te nemen voor artistieke perfectie'. De producent zou contact hebben opgenomen met mensen die al een kaartje hadden. Daarna volgde een radiostilte rondom het ambitieuze project.

In mei 2024 kondigde MediaDome een musical aan over het leven van prinses Beatrix met special effects en voertuigen. Daarvoor werd een evenementenhal van Aquabest speciaal omgebouwd tot het 'Lichtstad Theater', zoals het genoemd wordt op de website van de musical. Op 15 september 2025 begon de kaartverkoop en de zoektocht naar acteurs, maar deze werden ruim een maand later, op 24 oktober, alweer stilgelegd.

Uitstel van executie?

In de musicalwereld gaat ondertussen het gerucht dat het misschien wel uitstel van executie is. Omroep Brabant sprak met meerdere ingewijden, onder wie Jeroen Wijhe. Hij is docent dramaturgie aan meerdere musicalopleidingen en recensent voor Theaterkrant.nl. Hij ziet dat musicals steeds vaker worden uitgesteld.

"Ik weet niet wat er speelt achter de schermen bij Beatrix de Musical, maar financieel wanbeleid is helaas wel een patroon in de sector." Daarmee doelt hij op musicals als Zodiac en Mamma Mia The Party, waarvoor vroegtijdig het doek viel vanwege financiële problemen.

Toen vorig jaar een korte periode acteurs werden gezocht voor Beatrix de Musical, werd een aantal studenten van Wijhe gecast voor een stage in het 'ensemble', dan zijn acteurs die de dans en zang in de musical ondersteunen. Ze kregen vervolgens te horen dat het niet doorging. "Dat is vervelend", vindt Wijhe. "Ze moesten opnieuw beginnen terwijl de meeste audities voor volgend seizoen op dat moment al voorbij waren."



'Niet handig'

Na maanden geen reactie, klopte Roland van Pelt, de directeur van Eventcentre Aquabest aan bij Omroep Brabant om opheldering te geven. Hij ontkent de geruchten. "We willen bij Aquabest niet alleen maar een zwemplas en dancefestivals. We willen groeien en Beatrix de Musical is daar een eerste stap in."

Volgens hem zijn er geen financiële problemen. "We hebben samen met MediaDome langdurige afspraken gemaakt en zij hebben ook een flink bedrag geïnvesteerd in de verbouwing."

Wel erkent hij dat het 'niet handig' was van MediaDome om kaarten te verkopen en al stagiaires aan te nemen. Okke Verberk, producent bij MediaDome geeft aan dat de première op dat moment nog gepland stond voor september 2026. "Wij starten altijd een jaar van tevoren met de kaartverkoop."

Nieuwe toegangsweg

Volgens Van Pelt is de reden voor het uitstel heel simpel. "We hebben veel plannen om te groeien en de gemeente heeft al ingestemd, mits er een nieuwe toegangsweg komt. Sinds begin april van dit jaar is pas duidelijk dat die weg er daadwerkelijk komt." De huidige ontsluitingsweg naar Aquabest is nu al te krap voor alle bezoekers. De nieuwe weg, die het verkeer via Son naar Aquabest leidt, zal volgens Van Pelt uiterlijk januari 2028 klaar zijn.



De reden is volgens Verberk niet met de buitenwereld gedeeld, omdat dit volgens hem niet interessant is voor het publiek. "Het is ook niet de hoofdreden, in een productie van deze grootte moet alles samenvallen."



Concurrentie

Ook heeft Verberk zorgen over de concurrentie van soortgelijke musicals. "Toen wij jaren geleden begonnen aan dit project, stonden er nog niet zoveel musicals op de planning." Ook Van Pelt ziet dit. "We hebben een heel goed thema te pakken met Beatrix, maar we concurreren ook met musicals als 40/45 en Willem van Oranje. Tegen de tijd dat wij starten, is de rek bij die musicals er misschien wel uit."



Tot de geplande première in het najaar van 2027 worden in de verbouwde hal andere producties van MediaDome opgevoerd, zoals de Grote Dino Show, De Kleine Zeemeermin de Musical en een ABBA-tribute.