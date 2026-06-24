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Jongeren op de vuist bij zwembad in Valkenswaard

Vandaag om 18:13 • Aangepast vandaag om 18:27
Foto: Rico Vogels/ SQ Vision
Foto: Rico Vogels/ SQ Vision

Bij een buitenzwembad in Valkenswaard was woensdagmiddag een vechtpartij. De politie werd gebeld, maar kon niets meer betekenen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond 17.00 uur ging het mis bij zwembad De Wedert aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard. Een groep jongeren zou met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen agenten arriveerden, waren de vechtersbazen al vertrokken.

Eerder op de dag maakte het zwembad bekend op donderdag en vrijdag aangepaste openingstijden te hanteren vanwege de aanhoudende hitte.

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