Jongeren op de vuist bij zwembad in Valkenswaard

Bij een buitenzwembad in Valkenswaard was woensdagmiddag een vechtpartij. De politie werd gebeld, maar kon niets meer betekenen.

Rond 17.00 uur ging het mis bij zwembad De Wedert aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard. Een groep jongeren zou met elkaar op de vuist zijn gegaan. Toen agenten arriveerden, waren de vechtersbazen al vertrokken.

Eerder op de dag maakte het zwembad bekend op donderdag en vrijdag aangepaste openingstijden te hanteren vanwege de aanhoudende hitte.