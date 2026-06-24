Zwembad past openingstijden aan na vechtpartij en extreme drukte door hitte

Na een vechtpartij tussen jongeren eerder op woensdag bij zwembad De Wedert in Valkenswaard, neemt de gemeente extra maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Het buitenbad krijgt aangepaste openingstijden en er wordt nadrukkelijk ingezet op toezicht, juist nu het door de hitte extreem druk is. De Wedert gaat nu om 9 uur in de ochtend open en om 2 uur 's middags dicht.

Volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om bezoekers van jong tot oud een veilige omgeving te blijven bieden. Burgemeester Corine van Overdijk noemt het “ontzettend vervelend” dat het zwembad op warme dagen juist minder lang open kan zijn, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat. Door het zonnige weer trekken veel mensen naar het zwembad, wat zorgt voor extra drukte en minder overzicht voor het aanwezige personeel. Voor een veilige openstelling zijn volgens de gemeente voldoende toezichthouders nodig, juist op piekmomenten. De burgemeester zegt dat ze hebben geprobeerd extra personeel te vinden, maar dat is op korte termijn niet gelukt.

Eerdere vechtpartij

De spanningen die kunnen ontstaan op drukke dagen, werden woensdag al duidelijk. Door onderlinge irritatie tussen jongeren ontstond een vechtpartij, waarbij ook de politie werd ingeschakeld. De situatie was uiteindelijk snel onder controle. Om herhaling te voorkomen en het personeel beter in staat te stellen toezicht te houden, gaat het buitenbad de komende dagen eerder open, maar ook eerder dicht. Zo is het bad donderdag en vrijdag al vanaf 9.00 uur toegankelijk, maar sluit het om 14.00 uur. Het binnenbad blijft wel volgens de normale tijden geopend. De gemeente vraagt bezoekers om begrip en roept op tot respectvol gedrag. “Hier kan het personeel niets aan doen”, aldus Van Overdijk. “Ik vraag iedereen om elkaar met respect te behandelen.” Geen alcohol

Naast het aanpassen van de openingstijden zijn er nog enkele maatregelen genomen. Zo wordt er in het paviljoen geen alcohol geschonken en is er geen eten verkrijgbaar. Met deze stappen hoopt de gemeente dat zwembad De Wedert ondanks de drukte een veilige plek blijft voor verkoeling tijdens de warme zomerdagen.