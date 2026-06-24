Nieuwe hoogspanningslijn loopt dwars door natuurgebied: ‘Het is hard nodig’

Zorgen en onrust in De Moer over de komst van een nieuwe hoogspanningslijn van TenneT. Die komt tussen Rilland en Tilburg en wordt aangelegd om meer stroom van windparken op zee door Brabant te vervoeren. Vooral het deel dat dwars door natuurgebied Huis ter Heide loopt, roept vragen op over de gevolgen voor het landschap, de natuur en de leefomgeving. “Ik snap dat het nodig is, maar ik vind het wel shit”, vertelt buurtbewoner Nol Broeders.

De 71-jarige bewoner van De Moer is een van de weinige omwonenden die last gaat krijgen van de nieuwe hoogspanningslijn. “Nu staat de dichtstbijzijnde mast op 800 meter, maar straks staan ze zo’n 150 meter achter mijn huis”, legt hij uit. “En ik weet als geen anders dat je daar ’s nachts best wakker van kan liggen.” Daarmee doelt Broeders op het fluitende geluid dat de wind maakt als hij door de stalen hoogspanningsmasten raast. “Ik ben wel wat gewend, want toen ik jong was, woonde ik in een huis waar de mast op zo’n vijftig meter voor het huis stond.”

“De hoogspanningslijnen lopen zo’n vier kilometer door het natuurgebied.”

Netbeheerder Tennet ziet ook dat mensen uit de buurt de komende jaren overlast gaan ondervinden van de plannen. “De hoogspanningslijnen lopen zo’n 3,5 kilometer door het natuurgebied”, legt Sammy Kossen, communicatieadviseur bij TenneT uit. “Daarvoor moeten bijna dertig hectare bomen gekapt worden.” Dat zijn ruim veertig voetbalvelden.

Ook de werkzaamheden op zich zorgen voor de nodige overlast. Ook daar probeert TenneT zo goed mogelijk rekening te houden met de omgeving. “We maken het bouwcentrum twee keer kleiner dan normaal om de overlast te beperken. Al zullen de mensen in de buurt wel wat last hebben van af- en aanrijdend bouwverkeer.”

Het was druk op de infoavond van TenneT in De Moer (foto: Pieter Soethout)

“We stonden niet om dit plan springen.”

De impact voor de natuur wordt vooral in de gaten gehouden door Natuurmonumenten, de eigenaar van Huis ter Heide. “We stonden niet om dit plan springen”, geeft projectmanager Bart Grote eerlijk toe. “Er gaat echt heel veel natuur weg. Al worden al die bomen wel weer op een andere plek in de omgeving teruggeplaatst.” Kossen benadrukt dat de nieuwe hoogspanningslijn van 80 kilometer lang erg belangrijk is. “Het is van nationaal belang. We wekken ontzettend veel windstroom op zee op, maar dan moeten we het wel kunnen vervoeren. De nieuwe hoogspanningslijn is een extra snelweg voor stroom. Daarmee kunnen we nieuwe woonwijken aansluiten en kunnen mensen weer een laadpaal aanvragen."

“Ik vind dat Huis ter Heide kind van de rekening wordt.”

Dat het nodig is, ziet ook Albert Boer uit Kaatsheuvel. Hij wandelt graag bij Huis ter Heide en doet er vrijwilligerswerk voor Natuurmonumenten. “Iedereen heeft meer stroom nodig, maar ik vind wel dat Huis ter Heide het kind van de rekening wordt”, zegt hij. Daarmee doelt Boer op de Spinder, de waterzuivering, de vele windmolens in de omgeving en de mestfabriek. “Het gebied ligt al onder druk en dat komt dit er ook nog eens bij. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Het wordt spannend.”

Albert Boer vraagt zich af of er genoeg gecompenseerd wordt (foto: Pieter Soethout)

De werkzaamheden starten nog deze zomer, maar daarna duurt het nog erg lang voordat het project af is. “We verwachten dat de hoogspanningslijn tussen 2031 en 2034 in gebruik wordt genomen. We doen er alles aan om de impact voor de omgeving en de natuur te beperken, al gaat het sowieso voor overlast zorgen.”