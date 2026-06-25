Primeur voor Huub Artz: Wintelrenaar verrast favorieten op NK tijdrijden

Wielrenner Huub Artz uit Wintelre is voor het eerst Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De 24-jarige renner van Lotto Intermarché is na twee jaar de opvolger van Daan Hoole, die had afgezegd omdat hij niet fit genoeg was

Artz reed de 36 kilometer in het Gelderse Laren in 40.29 en was ruim een halve minuut sneller dan favoriet Dylan van Baarle, die net als vorig jaar tweede werd. De derde plaats was voor Sjoerd Bax.

Onder anderen Wilco Kelderman en Bart Lemmen ontbraken ook. De tijdrit was vanwege de warmte al verschoven naar later op de avond, maar mogelijk waren de omstandigheden toch een reden om op het laatste moment af te zeggen.

Voor de renners staat zondag in Nijmegen en Berg en Dal ook nog het NK op de weg op het programma.