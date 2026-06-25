Het blijft tropisch warm, maar verkoeling is in aantocht

Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. De komende dagen blijft het tropisch warm. Maar verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.

In de nacht van woensdag op donderdag werd er in Brabant een nieuwe mijlpaal bereikt, vertelt Weerplaza-weerman Floris Lafeber. "We hebben een recordwarme nacht achter de rug in Brabant. In het westen en oosten kwam de minimumtemperatuur niet onder de 22 graden en dat is een record."

Na die 22 graden wordt het op donderdag al héél snel nog warmer. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in. Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitzonderlijke waarde tussen de 33 en 36 graden", vertelt de weerman in het radio-programma KeiGoedemorgen van Omroep Brabant.

Wie niet goed tegen de plakkerige nachten kan, heeft pech. In de nacht van donderdag op vrijdag blijft de hitte aanwezig. "Het wordt dan opnieuw een zeer warme nacht met minimum temperaturen van ruim boven de 22 en 23 graden." In de steden wordt het volgens Lafeber 's nachts nóg warmer. "Ik denk als je in steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch kijkt dat daar de temperatuur nog lang zomers is met 25 graden of meer."