PSV presenteert derde shirt: 'Ontworpen voor en door fans'

Het derde shirt van PSV is donderdagochtend officieel gepresenteerd door de club. Zoals al bekend, barst het zwartblauwe shirt van verwijzingen naar de geschiedenis van PSV en de regio.

Het derde shirt is bijzonder omdat fans zelf voor het ontwerp konden stemmen. Er werd een wedstrijd voor het shirt uitgeschreven. Het ontwerp met de meeste stemmen werd dit blauwe shirt dat bol staat van PSV-geschiedenis. Het ontwerp dat won is van Dirk van Gaal (42) uit Heeze. In details op het shirt zijn onder meer verwijzingen naar Philips, de Brabantse vlag en het stadslogo van Eindhoven te zien.

"Ik heb geprobeerd een shirt van en voor supporters te maken. Ik heb gekozen voor Philipsblauw", zei Dirk eerder tegen Omroep Brabant. "In het patroon zie je een stukje van het oude en het huidige logo van PSV en een stukje van het logo van Philips. Ook zitten de vibes van het logo van Eindhoven erin en de blokken van het Brabantlogo."

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