Staatssecretaris over situatie rond Moerdijk: 'Verre van goed gegaan'

Staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei is kritisch op de manier waarop er door de politiek met het dorp Moerdijk is omgegaan. "Het is verre van goed gegaan, het moet anders en beter", zei hij donderdag in een Kamerdebat over de toekomst van het dorp.

De vraag of het dorp Moerdijk kan blijven bestaan speelt al lang. "Het gaat terug tot de vorige eeuw", zegt de staatssecretaris. Tegelijkertijd gaf De Bat aan op dit moment nog geen grote uitspraken te kunnen doen over de kwestie, zoals veel Kamerleden graag willen. "We hebben de andere overheden daarbij nodig, het is een gedeelde opdracht."

Kritische kamer

Voorafgaand aan de woorden van de staatssecretaris waren Tweede Kamerleden kritisch op de gang van zaken. Met name de onduidelijkheid voor de inwoners van het dorp kwam aan de orde. "Bewoners worden gek gemaakt door deze onzekerheid", zegt Jimmy Dijk van de SP. Henk Jumelet van het CDA noemde de afgelopen maanden 'surrealistisch'. Het besluit over de toekomst van het dorp is de afgelopen maanden twee keer uitgesteld door de provincie en het Rijk, nadat de gemeente in november 2025 aangaf dat het opheffen van het dorp op termijn onvermijdelijk is. Die boodschap sloeg destijds in als een bom.

Ondertussen in Moerdijk Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen? In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien van de afgelopen maand.

Duidelijkheid nodig

Voor meerdere partijen is het duidelijk: Moerdijk moet hoe dan ook blijven bestaan. Zowel linkse als rechtse partijen waren hier glashelder over. De coalitiepartijen en ook PRO, SGP en CU waren minder stellig. Zij noemen het mooi als Moerdijk kan blijven, maar willen de zaak eerst goed onderzoeken. Wel was iedereen het erover eens dat de Moerdijkers duidelijkheid nodig hebben, ook voor de toekomst. De vrees dat Moerdijk nu kan blijven bestaan, maar later alsnog weg moet, werd breed gedeeld.

'Scenario 3'

Dat er, een halfjaar nadat de gemeente de knoop over het dorp doorhakte, een nieuw scenario op tafel kwam, zorgt voor veel verbazing. In dat scenario is er minder ruimte nodig voor de energie- en industrieprojecten in Moerdijk, waardoor het dorp zou kunnen blijven bestaan. De staatssecretaris geeft aan 'de komende maanden' dat scenario verder te willen onderzoeken. Meerdere Kamerleden vroegen zich af of de energieprojecten niet ergens anders kunnen komen en of ze überhaupt wel nodig zijn. De Bat kon daar niet al te veel over zeggen: dat wordt de komende tijd onderzocht.

Hoe verder

Volgende week wordt mogelijk meer duidelijk over hoe dat precies gaat. "Maandag hoop ik afspraken te maken over hoe we het proces kunnen vervolgen", zegt De Bat. Hij komt dan samen met de provincie en de gemeente Moerdijk.