Code rood voor vrijdag afgegeven: KNMI waarschuwt voor enorme hitte
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte in een groot deel van Nederland. De code geldt ook voor Brabant en is het hoogste waarschuwingsniveau. In ons land werd nog nooit eerder code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De temperatuur kan vrijdag plaatselijk oplopen tot veertig graden.
Vanaf middernacht geldt in acht provincies in Nederland code rood vanwege de verwachte extreme hitte. Sinds woensdag is in vrijwel heel het land code oranje van kracht, na eerder al code geel. Meteorologisch gezien is er geen verschil tussen code oranje en code rood.
Het besluit om code rood af te geven is donderdag genomen door het zogenoemde weerimpactteam (WIT), waarin het KNMI aan tafel zit met partijen als politie en brandweer, het Nationaal Crisiscentrum, het Verkeerscentrum Nederland, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wat zijn de gevolgen voor festivals en evenementen?
Samen overleggen zij wat de gevolgen van het weer vrijdag zijn op de weg, het spoor en het water. Ook hebben ze een landelijk overzicht van geplande evenementen. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor festivals in Brabant, zoals Spoorpark Live in Tilburg en Bij ons in Brabant in Eindhoven.
In elk geval moet iedereen bij code rood rekening houden met uitdrogingsverschijnselen, oververhittingsklachten en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is.
Zware lichamelijke activiteiten worden afgeraden en ook wordt geadviseerd om genoeg water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Verder moet er goed gelet worden op huisdieren, die niet goed tegen de hitte kunnen, en op mensen die misschien hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouderen hebben vaak een minder sterke dorstprikkel, waardoor ze eerder uitdrogingsklachten kunnen krijgen.
Ziekenhuizen bereiden zich voor
Hoewel de adviezen die bij code rood horen niet bindend zijn, hebben overheden, organisaties en bedrijven vaak plannen klaarliggen voor extreem weer. Ziekenhuizen bereiden zich bijvoorbeeld voor op patiënten met uitdroging, hitte-uitputting of hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners en houden thuiszorgorganisaties risicogroepen extra in de gaten.
Veel werkgevers passen de werktijden aan wanneer de waarschuwingen voor hitte zijn afgegeven en zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. Ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen.
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