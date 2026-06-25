Code rood voor vrijdag afgegeven: KNMI waarschuwt voor enorme hitte

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte in een groot deel van Nederland. De code geldt ook voor Brabant en is het hoogste waarschuwingsniveau. In ons land werd nog nooit eerder code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De temperatuur kan vrijdag plaatselijk oplopen tot veertig graden.

Vanaf middernacht geldt in acht provincies in Nederland code rood vanwege de verwachte extreme hitte. Sinds woensdag is in vrijwel heel het land code oranje van kracht, na eerder al code geel. Meteorologisch gezien is er geen verschil tussen code oranje en code rood.

Het besluit om code rood af te geven is donderdag genomen door het zogenoemde weerimpactteam (WIT), waarin het KNMI aan tafel zit met partijen als politie en brandweer, het Nationaal Crisiscentrum, het Verkeerscentrum Nederland, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat zijn de gevolgen voor festivals en evenementen?

Samen overleggen zij wat de gevolgen van het weer vrijdag zijn op de weg, het spoor en het water. Ook hebben ze een landelijk overzicht van geplande evenementen. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor festivals in Brabant, zoals Spoorpark Live in Tilburg en Bij ons in Brabant in Eindhoven.