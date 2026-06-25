Hitteblog | Koud modderbad voor varkentjes, overleg over code rood

12:36

Het zogeheten weerimpactteam komt vanmiddag om half twee bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt bekeken of er voor morgen code rood moet worden afgegeven. Nu is nog code oranje van kracht.

Het weerimpactteam (WIT) bestaat uit vertegenwoordigers van de politie en brandweer, Prorail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum en Verkeerscentrum Nederland. Samen overleggen ze wat de gevolgen van het weer morgen zijn op de weg, spoor en water. Ook hebben ze een landelijk overzicht van geplande evenementen.

Op basis daarvan beoordelen ze de impact van het weer op de maatschappij. Als de veiligheidsrisico’s zo groot zijn dat het weer grote gevolgen kan hebben voor de samenleving, kan het KNMI code rood afgeven. In ons land werd nog nooit code rood afgegeven vanwege extreme hitte.