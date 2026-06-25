Hitteblog | Koud modderbad voor varkentjes, overleg over code rood
Het is weer een hete dag. Al voor de middag werd in sommige delen van Brabant de 30 graden aangetikt. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Manege gelast lessen af
De hoge temperaturen gaan ook de paarden van Manege De Groote Wielen in Rosmalen de pet te boven. De lessen van vandaag, morgen en overmorgen gaan niet door. De paarden krijgen verkoeling en worden op de poetsplaats afgespoeld.
Krijgen we code rood?
Het zogeheten weerimpactteam komt vanmiddag om half twee bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt bekeken of er voor morgen code rood moet worden afgegeven. Nu is nog code oranje van kracht.
Het weerimpactteam (WIT) bestaat uit vertegenwoordigers van de politie en brandweer, Prorail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum en Verkeerscentrum Nederland. Samen overleggen ze wat de gevolgen van het weer morgen zijn op de weg, spoor en water. Ook hebben ze een landelijk overzicht van geplande evenementen.
Op basis daarvan beoordelen ze de impact van het weer op de maatschappij. Als de veiligheidsrisico’s zo groot zijn dat het weer grote gevolgen kan hebben voor de samenleving, kan het KNMI code rood afgeven. In ons land werd nog nooit code rood afgegeven vanwege extreme hitte.
Vroeg dag voor bouwvakkers
De bouwvakkers die werken aan de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk tussen Rilland en Tilburg komen deze dagen extra vroeg hun bed uit. Dat zegt Eefje van Gorp, woordvoerder van netbeheerder TenneT. "Ze beginnen om vier uur 's nachts en keren om twaalf uur 's middags weer huiswaarts." Zo blijft hen de ergste warmte bespaard.
Koud modderbad voor varkens en icepack voor cavia's
De varkens bij kinderboerderij ' t Veldje in Rosmalen kunnen hun geluk niet op. Ze genieten van een lekker koud modderbadje. Om varkens te beschermen tegen de zon worden ze soms ook ingesmeerd, maar bij de kinderboerderij in Rosmalen doen ze dat niet.
"Dat doen ze zelf met de modder", zegt vrijwilliger Martin van Briemen. "Particulieren doen het weleens en het kan helpen, maar het is niet nodig als ze kunnen badderen in de modder."
Ook de cavia's en konijnen kunnen rekenen op verkoeling: zij krijgen icepacks. Veel andere dieren rusten uit in de schaduw.
Kinderen opgelet! Deze brandweermannen zorgen voor verkoeling
De brandweer in Zeeland brengt vanavond om zes uur een bezoekje aan camping De Heische Tip in het dorp. Ze beloven alle kinderen uit de regio bij het strand op de camping een waterspektakel van een uur.
Te warm voor een mandje
De katten van Eric liggen normaal gesproken in hun mandje maar dat vinden ze met deze temperaturen veel te warm. De vloer lijkt wat aangenamer.
Koel kijkje in de geschiedenis van (code) Oranje-Nassaus
Alle mensen uit Breda mogen vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag gratis naar binnen bij Stedelijk Museum Breda. Volgens het museum is het in de museumzalen met zo'n 22 tot 23 graden lekker koel. "Veel huizen zijn niet hittebestendig; daarom bieden wij graag een koele plek aan", laat het museum weten.
Spoorpark LIVE wacht tropisch festivalweekend
Spoorpark LIVE in Tilburg maakt zich op voor twee hele tropische festivaldagen.
Lees in dit artikel welke extra maatregelen getroffen zijn voor Spoorpark LIVE.
TOP Oss vervroegt training
De selectie van TOP Oss begon dinsdag met de voorbereiding voor het komende voetbalseizoen. De training van vandaag werd wat vervroegd, maar de selectie traint alsnog in de volle hitte op kunstgras.
Een duik in het water? Niet bij de Tureluur in Bergen op Zoom
Pech voor de zwemliefhebber die van plan was vandaag een duik te gaan nemen bij het strandje de Tureluur in Bergen op Zoom. De provincie Noord-Brabant heeft voor die locatie een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg.
Blauwalg is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.
Ook zaterdag code oranje
Voor Brabant geldt tot en met zaterdag code oranje voor extreme hitte. De combinatie van hoge luchtvochtigheid en temperaturen zorgt voor een hoge maximale hittekracht tussen 9-10.
Meer weten over hittekracht? Lees dan dit artikel.
Deel jouw foto's met ons!
Hoe breng jij je dag door in deze hitte? Heb je leuke foto's die je met ons wil delen? Stuur ze dan naar [email protected].
Warme tropennacht
Heb jij een beetje kunnen slapen vannacht? Want het was een echte tropennacht: de temperatuur in onze provincie kwam niet onder de 20 graden, meldt het KNMI. Om van een tropennacht te kunnen spreken, moet de minimumtemperatuur in een periode van 24 uur boven 20 graden blijven.
'Verkoeling' in de Albert Heijn
In de Albert Heijn in Goirle kwam woensdag het water uit het plafond naar beneden door een lekkage. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!
Bekijk het hier.
Voorkom oververhitting bij je huisdier
Veel diereneigenaren herkennen de eerste signalen van oververhitting bij hun huisdier niet, zegt Stichting Dierenlot. De stichting waarschuwt daarom om met dit weer je dier extra goed in de gaten te houden en bij twijfel de dierenarts te bellen.
Lees hier het hele artikel over signalen van oververhitting bij je huisdier.
Nog even tropische dagen, verkoeling in aantocht
Wie niet van het warme weer houdt, moet nog even volhouden. Verkoeling is onderweg, zegt weerman Floris Lafeber. Maandag wordt het 'maar' 21 tot 24 graden.
Voordat het zover is, moeten we eerst nog even wat flink hete dagen doorkomen. Ook donderdag wordt het zweten. "De temperatuur gaat als een raket de lucht in", vertelt de Weerplaza-weerman. "Rond tien uur zijn er al tropische temperaturen in heel de provincie van 30 graden of meer. Uiteindelijk komt het vanmiddag op een zeer uitonderlijk waarde tussen de 33 en 36 graden uit."