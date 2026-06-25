Oranje kijken in de kroeg? Dat kan donderdagnacht niet overal

Nederland - Tunesië. De derde poulewedstrijd van Oranje op het WK wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gespeeld om één uur 's nachts. Een lastig tijdstip. Want blijf je wakker, zet je de wekker of ga je toch in de kroeg kijken? Wie voor dat laatste kiest, kan niet in elke gemeente terecht.

Aan de hand van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en doelman Bart Verbruggen stevent Oranje af op de volgende ronde van het WK voetbal. In de wedstrijd tegen Tunesië staat vooral groepswinst op het spel. De aftrap van het duel in het Amerikaanse Kansas City is om zes uur 's avonds lokale tijd. Dat betekent dat het hier één uur 's nachts is. Voor de horeca zijn wedstrijden van het Nederlands elftal altijd goede momenten om de tent vol te krijgen.

Zeker de eerste twee wedstrijden van Oranje. Die werden op zondag (tien uur 's avonds) en zaterdag (zeven uur 's avonds) gespeeld. Maar een wedstrijd die om één uur 's nachts begint, is een ander verhaal. Vergunning om langer open te blijven

Veel kroegen hebben namelijk helemaal geen vergunning om doordeweeks tot drie uur 's nachts (het moment dat de wedstrijd is afgelopen) open te blijven. Gemeenten denken echter wel mee met de horeca. In veel plaatsen is het toegestaan om de openingstijden te verruimen. Vooral in West-Brabant kunnen kroegen hiervan profiteren (zie het kaartje hieronder). Maar in bijvoorbeeld Oss, Waalwijk en Deurne mogen kroegen niet langer openblijven. Maandag weer een nachtwedstrijd?

Wint Nederland van Tunesië en wordt het eerste in de poule, dan wacht in de nacht van maandag op dinsdag een nieuwe nachtwedstrijd. Tegen Marokko wordt dan om drie uur 's nachts afgetrapt. Eindigt Oranje op plek twee in de poule, dan speelt het maandagavond tegen Brazilië om zeven uur.