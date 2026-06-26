'Nog één keer knallen', Graffiti Jam neemt groots afscheid van The Loods

Duizenden spuitbussen verf, ruim tweehonderd kunstenaars en drieduizend vierkante meter muurkunst. De jaarlijkse Graffiti Jam in The Loods Hall of Fame in Roosendaal heeft een omvang waar menig museum jaloers op zou zijn. De editie van dit jaar is extra bijzonder. Het is de laatste Graffiti Jam op de huidige locatie. Het evenement moet plaats maken voor nieuwbouw.

"De jam is een begrip in de scene. Je weet van tevoren niet wat artiesten gaan maken. Het is daarom telkens opnieuw één grote surprise party met heel veel tijdelijke kunstwerken”, zegt graffitikunstenaar Nick Sander. Nick is zelf deelnemer van het eerste uur. In aanloop naar het evenement heeft hij een kleine voorsprong genomen op de rest van de deelnemers. Op een grote binnenwand van The Loods heeft hij al een veelbelovende schets gespoten. "Je wilt natuurlijk wel even laten zien dat je de beste bent. En hoe groter, hoe mooier, toch?” The Loods Hall of Fame aan de Oostelijke Havendijk is in twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste plek voor kunstenaars en culturele evenementen in Roosendaal. De Graffiti Jam behoort tot de grotere evenementen. Niet alleen de binnen- en buitenkant van The Loods wordt voorzien van tijdelijke kunstwerken. Ook de buitenkant van het naastgelegen Atik Stadion doet dienst als een groot canvas voor de muurkunstenaars.

Een permanent kunstwerk in The Loods in Roosendaal (foto: Erik Peeters)

De afgelopen dagen zijn alle muren met de graffitikunst van vorig jaar overgeschilderd in een effen kleur zodat de kunstenaars met een schone lei aan de slag kunnen. "Zaterdag is alles nog blanco, door code rood mag het evenement op deze dag helaas niet doorgaan van de gemeente. Zondag moet naar verwachting helemaal geweldig worden om hier rond te lopen, een drankje te doen en te genieten van de graffitikunst”, aldus vrijwilliger Marije van den Oever.

De graffitispuiters komen vanuit de hele wereld naar Roosendaal. Deelnemers uit Australië, Amerika, Mexico en verschillende Europese landen weten de jam te vinden. Door de grote verscheidenheid aan stijlen is het evenement niet alleen een plek om te creëren, maar ook een bron van inspiratie voor elkaar. Nick: "We hebben het onderling ontzettend gezellig met een biertje en een muziekje erbij. Het is echt een beetje oude jongens krentenbrood.”

Nick Sander en Marije van den Oever (foto: Erik Peeters)

"De kracht van het evenement zit ook in het feit dat het om legale kunst gaat. Graffiti wordt ten onrechte nog weleens geassocieerd met vandalisme. Kunstenaars krijgen hier de ruimte om groot te werken en hun stijl te laten zien, zonder dat ze daarvoor de openbare ruimte hoeven op te zoeken”, valt Marije hem bij. The Loods moet eind dit jaar plaatsmaken voor nieuwbouw. Op het terrein wil de gemeente de komende jaren woningen realiseren. Daardoor komt er een einde aan de huidige locatie van de culturele ontmoetingsplek. Dit weekend komen de kunstenaars nog één keer samen op de huidige plek. Waar de volgende Graffiti Jam wordt gehouden, is nog niet bekend. Begin juni sprak de gemeenteraad zich uit vóór de zoektocht naar een nieuwe locatie. Het college moet daar de komende tijd mee aan de slag.

"We gaan deze plek absoluut missen. Het is een unieke locatie met een hechte groep die alles draaiende houdt."

"We zijn blij met de toezegging van de gemeenteraad. Maar het blijft spannend waar we uiteindelijk terechtkomen, of er genoeg vierkante meters beschikbaar zijn en of we het evenement in de huidige vorm kunnen voortzetten”, zegt Marije. Nick: "We gaan deze plek absoluut missen. Het is een unieke locatie met een hechte groep die alles draaiende houdt. Dit weekend gaan we in ieder geval nog één keer knallen, zelfs met deze warmte. Voldoende water drinken en dan komt het vast goed.” De Graffiti Jam in The Loods Hall of Fame is op 28 juni. Zaterdag 27 juni is vanwege de hitte afgelast. De toegang is gratis.