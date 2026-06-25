ROC Ter Aa houdt bijeenkomst na nieuws over aankoop pand

De Helmondse mbo-instelling ROC Ter Aa organiseert maandag een 'inloopsessie' voor het personeel om te praten over het nieuws rond de aankoop van een nieuw pand. Omroep Brabant meldde donderdag dat de ondernemingsraad tegen de regels in niet is ingelicht over deze aankoop.

Het gaat om de aankoop van het voormalige gemeentekantoor in het Boscotondo-complex aan het Frans Joseph van Thielpark in Helmond. Het ROC kocht dat pand vorig jaar voor vier miljoen euro om het als leslocatie te gaan gebruiken. Twee keer zo duur

Dat bedrag is opmerkelijk, omdat het pand in 2020 nog voor de helft van dat bedrag van de hand werd gedaan. De Helmondse Hoffmann Groep betaalde toen 2 miljoen euro aan de gemeente voor het gebouw.

Daar komt bij dat de ondernemingsraad (OR) van ROC Ter Aa niet is meegenomen in het besluit, terwijl dit wettelijk wel verplicht is. De raad heeft een adviesfunctie bij dit soort grote vastgoedaankopen.

'Niet geschikt'

Naast het bedrag en het niet meenemen van de OR zijn er ook twijfels over het nut van de aankoop. Volgens sommige betrokkenen is het pand niet geschikt voor onderwijs. Het pand is bedoeld als bedrijfsgebouw en moet de komende tijd grondig worden verbouwd. Een woordvoerder van de instelling verklaarde het aankoopbedrag tegenover Omroep Brabant onder meer door ontwikkelingen in de markt. Dat de OR niet is gekend, zou komen door een geheimhoudingsafspraak met de gemeente.