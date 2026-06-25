Werkzaamheden aan de A2 gaan toch deels door, weg vrijdagnacht afgesloten

Vrijdagnacht gaat de snelweg A2 tussen Vught en Best richting Eindhoven dicht vanwege werkzaamheden. Het werk aan het asfalt gaat niet door, maar het maaien wel. Dat doen ze in de nacht. "Voor de medewerkers is het prettiger om in de nacht te werken", laat Rijkswaterstaat donderdag weten.

Woensdag liet Rijkswaterstaat weten dat de werkzaamheden op de A2 niet door zouden gaan vanwege de verwachte hoge temperaturen, maar het gaat voor een deel toch door.

De A2 is dicht van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend zeven uur. Alle tussenliggende op- en afritten en parkeerplaats Velder zijn ook dicht.

Weggebruikers kunnen omrijden vanuit Den Bosch via de A65/N65 en de A58. Vanuit Waalwijk en Den Bosch via de A2, A59 en A50. Vanuit Utrecht via de A59, N261 en de A58.