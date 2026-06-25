Personeel Efteling boos over opening tijdens code rood
Attractiepark Efteling gaat vrijdag gewoon open zoals gepland. Ondanks code rood kiest het park ervoor om de deuren voor bezoekers te openen. Medewerkers zijn daar alleen helemaal niet blij mee. Intern regent het klachten van personeelsleden die vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen.
Terwijl andere grote attractieparken zoals Walibi en Hellendoorn hun deuren vrijdag gesloten houden, maakt de Efteling een ander besluit. Ze gaan vrijdag gewoon open. Het nieuws valt niet goed bij de medewerkers van de Efteling, schrijft Loopings.
"Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling", reageert een medewerker onder het bericht dat intern gedeeld. Het leverde tientallen 'likes' op. "Persoonlijk vind ik het, zeker voor de buitenattracties, niet normaal om bij code rood open te gaan", zegt een ander. "Op veel plekken sta je gewoonweg weg te bakken, ook uit de directe zon."
Een andere medewerker vraagt zich af waarom het park opengaat: "Ik snap en zie niet in wat hier het idee van is. Dit is voor niemand te doen en ook niet gezond. Het parkpersoneel lijdt hier enorm onder!" Een collega gaat nog een stap verder. "Het enige wat ik opmaak uit bovenstaand bericht is dat de Efteling meer geeft om geld dan om het welzijn van de gasten en medewerkers als het overheidsadviezen keihard negeert."
Zorgen over veiligheid
Twijfel over de veiligheid is er ook bij een medewerkster van de EHBO-post, die meldt: "Ik vrees dat de genoemde maatregelen wellicht onvoldoende toereikend zijn om hittegerelateerde ziektebeelden te voorkomen." Sluiten is 'de enige, veilige optie voor medewerkers én gasten', antwoordt een collega.
Gratis ijsje
De Efteling geeft iedereen die komt werken een gratis ijsje. "Daar kom je toch voor je huis uit?", schrijft iemand. Niet iedereen kan echter met de situatie lachen. "Volgens mij zijn er de afgelopen dagen wel genoeg signalen afgegeven dat het momenteel op verschillende locaties niet te doen is om een functie te kunnen uitvoeren", klinkt het uit de mond van een medewerkster van houten achtbaan Joris en de Draak.
Ze wijst ook op 'alle horecalocaties met alle apparatuur die van zichzelf al loeiheet is'. "Hier is 0,0 over nagedacht wanneer het gaat om de veiligheid van gasten én medewerkers." Een personeelslid van het Sprookjesbos maakt zich eveneens grote zorgen. "Het is door ons meermaals aangegeven dat het bij De Zes Zwanen niet uit te houden is."
Ventilatortje
En hoe reageerde de Efteling? Op locaties met een ventilatortje en een schaduwplek moet gewoon doorgewerkt worden, was het antwoord. "Ondertussen is het in de controlekamer 35+ graden en is de ventilator inmiddels veranderd in een föhn. Er komt niet eens iemand polshoogte nemen. Ik vind het vervelend om te zeggen dat ik dat beschamend vind."
De Sprookjesbos-medewerker snapt niet dat de Efteling op vrijdag een vinger aan de pols blijft houden, zonder direct verregaande maatregelen te nemen. "Zijn wij soms proefballonnetjes? Gaan we kijken of we code rood kunnen managen door de gezondheid van onze medewerkers en gasten op het spel te zetten? Ik zet hele grote vraagtekens bij de wijze waarop dit aangepakt wordt."
Reactie van Efteling
De Efteling laat aan Loopings weten: "We hebben veel aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, zij worden regelmatig afgelost en krijgen extra pauzemomenten", vult een woordvoerder aan. "Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, besluiten we om locaties te sluiten."
Parkdirectrice Nicole Scheffers heeft ook op de berichten van de klagende medewerkers gereageerd: "Dankjewel voor jullie berichten. Zoals aangegeven houden we de situatie morgen nauwlettend in de gaten. Er komt op vrijdag 26 juni regelmatig een crisisteam bij elkaar."
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