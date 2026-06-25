Personeel Efteling boos over opening tijdens code rood

Attractiepark Efteling gaat vrijdag gewoon open zoals gepland. Ondanks code rood kiest het park ervoor om de deuren voor bezoekers te openen. Medewerkers zijn daar alleen helemaal niet blij mee. Intern regent het klachten van personeelsleden die vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen.

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Terwijl andere grote attractieparken zoals Walibi en Hellendoorn hun deuren vrijdag gesloten houden, maakt de Efteling een ander besluit. Ze gaan vrijdag gewoon open. Het nieuws valt niet goed bij de medewerkers van de Efteling, schrijft Loopings. "Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling", reageert een medewerker onder het bericht dat intern gedeeld. Het leverde tientallen 'likes' op. "Persoonlijk vind ik het, zeker voor de buitenattracties, niet normaal om bij code rood open te gaan", zegt een ander. "Op veel plekken sta je gewoonweg weg te bakken, ook uit de directe zon." Een andere medewerker vraagt zich af waarom het park opengaat: "Ik snap en zie niet in wat hier het idee van is. Dit is voor niemand te doen en ook niet gezond. Het parkpersoneel lijdt hier enorm onder!" Een collega gaat nog een stap verder. "Het enige wat ik opmaak uit bovenstaand bericht is dat de Efteling meer geeft om geld dan om het welzijn van de gasten en medewerkers als het overheidsadviezen keihard negeert." Zorgen over veiligheid

Twijfel over de veiligheid is er ook bij een medewerkster van de EHBO-post, die meldt: "Ik vrees dat de genoemde maatregelen wellicht onvoldoende toereikend zijn om hittegerelateerde ziektebeelden te voorkomen." Sluiten is 'de enige, veilige optie voor medewerkers én gasten', antwoordt een collega.