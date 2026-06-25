Hitteblog | Efteling blijft open, rijexamens gaan niet door

18:47

In het Philips Stadion in Eindhoven staat vrijdag en zaterdag een muziekavond op de planning. Omdat vanaf vrijdag code rood geldt in Brabant is onduidelijk of het evenement door zal gaan. De organisatie laat daar donderdagavond het volgens over weten:

"Op dit moment zijn wij de ontwikkelingen rondom de aangekondigde weersomstandigheden en de afgekondigde code rood nauwlettend aan het volgen. We staan in contact met de betrokken instanties en veiligheidsdiensten en wachten verdere informatie af over wat de waarschuwing concreet betekent voor ons evenement.

Vooralsnog gaat Bij Ons in Brabant gewoon door zoals gepland. De voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn diverse maatregelen getroffen om het comfort en welzijn van bezoekers, artiesten en crew zo goed mogelijk te waarborgen. Zo worden onder meer extra voorzieningen ingezet, waaronder nevelkanonnen op het terrein.

De veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten staat vanzelfsprekend altijd voorop. Vanavond vinden er opnieuw overleggen plaats met alle betrokken partijen. Op basis van eventuele nieuwe informatie zullen wij beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn en communiceren wij daar direct over.

Voor nu kijken wij er vooral naar uit om er samen met alle bezoekers een fantastische editie van te maken.

Team Bij Ons in Brabant"