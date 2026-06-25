Opnieuw dixi's afgebrand in Breda

Het is donderdagavond weer raak geweest in Breda. Opnieuw zijn 's avonds dixi's in brand gestoken. Het is de zoveelste keer in een paar weken tijd dat de mobiele toiletten worden verwoest.

Drie dixi's zijn bij het bos aan de Marellenweg in brand gestoken. De brandweer werd rond kwart over negen in de avond gealarmeerd.

Omdat het risico groot was dat het vuur zou overslaan op de bomen, rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit. De dixi's branden wel volledig uit. Van de mobiele toiletten is niks overgebleven.

Opnieuw raak

De afgelopen maanden zijn vaker mobiele toiletten in brand gestoken in Breda en omgeving. Toiletverhuurder Jörg Böhnke zag in totaal al negen van zijn toiletten in vlammen opgaan en deed eerder zijn verhaal. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt."

Onduidelijk is hoe de brand donderdagavond heeft kunnen ontstaan. Ook is niet bekend of de toiletten van Jörg Böhnke zijn.