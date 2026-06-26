Buitenbad in Best blijft dicht en deze evenementen zijn ook afgelast

Even een frisse duik nemen in het zwembad zit er vandaag in Best niet. Het openluchtzwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten. En er zijn nog veel meer plekken die vrijdag en dit weekend de deuren gesloten houden om de extreme hitte.

"We nemen deze maatregel om bezoekers, onze jonge gasten en medewerkers te beschermen", geeft het zwembad als uitleg bij hun beslissing.

Ook bij RKC blijft het stil dit weekend: de oefenwedstrijd tegen Regioteam Waalwijk wordt zaterdag afgelast wegens de hitte.

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Picnic bezorgt 's middags niet

Onlinesupermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Tussen 13.00 en 18.00 uur is er geen bezorging. "Door 's ochtends en 's avonds wel te bezorgen, voorkomen we dat heel veel klanten naar de supermarkt moeten, maar zorgen we er tegelijk voor dat de bezorgers veilig kunnen werken", laat een woordvoerder weten.

Keurringsstations RDW gesloten

Alle keuringslocaties van de RDW zijn vrijdag vanwege de hitte gesloten. De vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer meldt dat mensen die een afspraak op een keuringslocatie hebben, worden gebeld voor een nieuwe afspraak. Volgens de RDW is het besluit niet lichtvaardig genomen. "We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, zeker als u hiervoor tijd heeft vrijgemaakt. Tegelijkertijd staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop."

Van Gogh Live gaat niet door

Ook het evenement Van Gogh Live in Zundert gaat zaterdag niet door vanwege de hitte.

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Bijeenkomst vakbonden in Eindhoven geannuleerd

De vakbonden FNV, CNV en VCP blazen de geplande actiebijeenkomst in Eindhoven op vrijdag af. Volgens de bonden is het door de extreme hitte en de code rood die door het KNMI is afgegeven, niet mogelijk de bijeenkomst op een veilige manier te organiseren voor deelnemers.

Rijexamens afgelast

Het CBR neemt vrijdag in de provincies waar code rood geldt geen theorie-examens, praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen af. In totaal gaat het om 3000 theorie-examens, 2200 praktijkexamens, 200 beroepsexamens, 35 rijtesten en 24 cursussen in het hele land. Hoeveel examenkandidaten in Brabant hun examen moeten verzetten, is niet bekend.

Seeligpark Zomerfeest in Breda gaat niet door

Het evenement zou komende zaterdag gehouden worden. "De komende dagen geldt code rood met temperaturen van minimaal 34 graden en een nog hogere gevoelstemperatuur. In combinatie met de beperkte beschikbare waterpunten in dit park in aanleg en schaduwrijke plekken in het park, kan dit risico’s opleveren voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers", laat de organisatie weten.