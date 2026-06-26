Buitenbad in Best blijft dicht op de heetste dag van het jaar

Even een frisse duik nemen in het zwembad zit er vandaag in Best niet. Het opluchtzwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten.

Zwemmen in Valkenswaard

Ook in Valkenswaard is zwemmen geen vanzelfsprekendheid. Zwembad De Wedert in Valkenswaard paste openingstijden donderdag aan, omdat er niet genoeg personeel is om de veiligheid te waarborgen, juist nu het door de hitte erg druk is. Tijdens de drukte van woensdag ontstonden er spanningen en ging een groepje jongeren met elkaar op de vuist.

Volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om bezoekers van jong tot oud een veilige omgeving te blijven bieden. Burgemeester Corine van Overdijk noemt het “ontzettend vervelend” dat het zwembad op warme dagen juist minder lang open kan zijn, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat.

Wie vandaag wil zwemmen in Valkenswaard, moet opschieten. Om 12:00 uur sluit het zwembad de deuren al.