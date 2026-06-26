Afkoelen in de supermarkt, hier kan het

Tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags ben je van harte welkom om te komen afkoelen in de winkel aan het Sint-Jorisplein, zo meldt de winkel op X.

Zo hoopt de winkel ongetwijfeld op een boel mensen die tijdens het afkoelen tóch met wat extra boodschappen de winkel verlaten.

Er staat zelfs een koud drankje voor je klaar, volgens de supermarkt.

Overigens is de supermarkt niet de enige plek waar je heen kunt om even af te koelen vandaag. Ook verschillende musea openen gratis de deuren zodat bezoekers de koelte kunnen opzoeken.

Design Museum

Vrijdag en zaterdag kunnen mensen gratis naar het Design Museum Den Bosch. "In de museumzalen is het heerlijk fris, waardoor iedereen even kan ontsnappen aan deze tropische temperaturen." Het museum is tussen 11.00 en 17.00 uur geopend.

Stedelijk Museum Breda

Alle inwoners van Breda mogen vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag gratis naar binnen bij Stedelijk Museum Breda.

Binnen is het 22 tot 23 graden: de ideale temperatuur voor het behoud van de collectie én een fijne plek om even af te koelen. "Veel huizen zijn niet hittebestendig; daarom bieden wij graag een koele plek aan", laat het museum weten.