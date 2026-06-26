Navigatie overslaan
Ontdek

Bijzonder reisadvies ANWB: 'Neem een paraplu mee'

Vandaag om 10:33 • Aangepast vandaag om 10:50
Onder een paraplu is het redelijk uit te houden.
Onder een paraplu is het redelijk uit te houden.

De ANWB geeft vrijdagochtend een wel heel bijzonder reisadvies. 'Neem een paraplu mee.' En nee, dat is niet vanwege verwachte regen. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Mocht je met pech langs de weg komen te staan, biedt een paraplu je bescherming tegen de felle zon.  

Ook adviseert de ANWB voldoende water mee te nemen, als je toch op pad gaat. De verkeersdienst waarschuwde eerder al niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. 

Neem een paraplu mee. ANWB geeft bijzonder reisadvies (foto: X).
Neem een paraplu mee. ANWB geeft bijzonder reisadvies (foto: X).

Lees ook

Volg de hele dag alles over de extreme hitte in ons liveblog. Alle verhalen vind je ook op onze dossierpagina

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.