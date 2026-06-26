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Bijzonder reisadvies ANWB: 'Neem een paraplu mee'
Vandaag om 10:33 • Aangepast vandaag om 10:50
De ANWB geeft vrijdagochtend een wel heel bijzonder reisadvies. 'Neem een paraplu mee.' En nee, dat is niet vanwege verwachte regen.
Mocht je met pech langs de weg komen te staan, biedt een paraplu je bescherming tegen de felle zon.
Ook adviseert de ANWB voldoende water mee te nemen, als je toch op pad gaat. De verkeersdienst waarschuwde eerder al niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.
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