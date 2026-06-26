Tom baalt van brand in lunchroom: 'Prullenbak vliegt niet zomaar in brand'

De schrik zit er goed in bij Tom Bakkers, donderdagnacht om half drie werd hij uit z'n bed gebeld. Zijn lunchroom Koffiebakkers aan De Hovel in Goirle stond in brand. Tientallen appartementen rondom de lunchroom moesten worden ontruimd. "Ik ben snel hier naartoe gekomen, maar je kunt dan eigenlijk niks", vertelt hij vrijdagochtend geëmotioneerd.

De brand brak uit rond kwart over twee 's nachts. Bovenbuurman Bé hoorde een flinke knal toen hij voetbal lag te kijken. Hij belde gelijk het alarmnummer. "Er was een hoop oranje rook zichtbaar en daarna begon het te vlammen", vertelt hij. De brand zou zijn ontstaan tegen de gevel van de zaak. De schade aan de lunchroom, die nu zeven jaar op deze plek aan De Hovel zit, is groot. En voor eigenaar Tom Bakkers is de timing extra vervelend. De kermis, die zaterdag begint, is normaal een toptijd voor hem. "Ja, dat is een mega-omzet die je dan binnen harkt. Het draait niet alleen om geld, maar het is altijd wel een lekker buffertje."

Het zit hem ook hoog dat het erop lijkt dat de brand is aangestoken. "Er was een prullenbak in brand gevlogen, die vliegt niet zomaar in de fik. Dat mensen het zo kapot maken. Ik hoop dat ze ze snel kunnen pakken", vertelt hij emotioneel. "Dit overleven we wel weer, maar het is een domper. Veel mensen bieden van alles aan, maar ik moet het eerst laten bezinken."

Brandstichters zijn gezien, politie roept ze op om zich te melden De politie laat weten dat er sprake is van brandstichting. "Er zijn namelijk beelden van de brandstichters. Zij krijgen dan ook een dringende oproep om zich vóór vrijdag 3 juli 2026 allemaal te melden bij de politie. Als ze dit nalaten, dan worden de beelden waar zij herkenbaar op staan publiekelijk getoond", aldus de politie in een verklaring. Forensische specialisten van de politie doen samen met de recherche onderzoek naar de zaak. Ze roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich bij de politie te melden.

En ook voor de bewoners van de ontruimde appartementen, veelal mensen op leeftijd, was het een gekke nacht. In totaal werden vijftig bewoners tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis. "Er was flink opgeschaald omdat er moest worden ontruimd. Veel brandweer, maar je moet maar net de weg weten met die omleidingen door de kermis", vertelt buurman Jurgen. Uit voorzorg waren meer brandweerwagens ingezet omdat de brand in het centrum was. Sommige wagens bleven op andere plekken in het dorp staan, waardoor het leek alsof ze er niet langs konden door de kermis. Volgens de gemeente was daar geen sprake van. De brandweer laat weten dat ze binnen twee minuten bij de brand waren om te blussen en dat er dus geen oponthoud is geweest. Buurtbewoner Frank zag met eigen ogen dat er veel brandweer kwam, omdat alle huizen leeg moesten. Maar zelf weigerde hij te vertrekken. "Ik laat huis en haard niet achter. Ze stonden aan de deur te trommelen dat ik eruit moest komen, maar dat heb ik niet gedaan. Hoeft ook niet, want ik woon aan de zijkant." Alle bewoners van de ontruimde appartementen konden vrijdagochtend om vijf uur weer naar huis, zo laat de gemeente weten. De precieze oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De dag na de brand (foto: Jan Peels).