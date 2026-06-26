Spoorpark LIVE ook op zaterdag geschrapt, gemeente trekt vergunning in

Spoorpark LIVE in Tilburg gaat ook zaterdag niet door, meldt de organisatie. Burgemeester Fleur Gräper heeft ook voor de die dag de vergunning ingetrokken vanwege code rood. Eerder werd al besloten dat het festival op vrijdag niet mocht doorgaan.

De enorme hitte zorgt ervoor dat de veiligheid van de bezoekers van het festival niet gegarandeerd kan worden. De beslissing om Spoorpark Live af te gelasten is volgens de gemeente in samenspraak met de organisatie van het festival genomen. “Zo’n beslissing nemen we niet over een nacht ijs”, laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg weten.

De burgemeester roept iedereen op om goed op elkaar te letten. "Bij extreme hitte is elkaar helpen van levensbelang. Kijk om naar uw buren en vooral naar mensen die kwetsbaar zijn of alleen wonen. Een klein gebaar kan een groot verschil maken!”

De organisatie geeft aan de de veiligheid van bezoekers, crew en artiesten ten alle tijden voorop staat. "Dit is een bericht waarvan we hadden gehoopt het nooit te hoeven delen", valt te lezen in een statement. "Het is ontzettend verdrietig dat we dit moment niet samen kunnen beleven." De tickethouder krijgen het geld voor hun tickets automatisch terugbetaald.

De organisatie van Spoorpark LIVE nam eerder al maatregelen tegen de hitte. Zo mochten mensen een zacht, plastic flesje van maximaal een halve liter meenemen en staan er gratis watertappunten en zonnebrandpalen op het terrein.