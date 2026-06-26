Reddingsteam met speurhonden vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Venezuela

Een reddingsteam met speurhonden vliegt vrijdagmiddag vanaf Eindhoven Airport naar Venezuela. 65 hulpverleners en 8 honden gaan daar op zoek naar slachtoffers na de aardbevingen van donderdag.

Een vliegtuig van Defensie vertrekt rond de middag naar Venezuela. Dat meldt USAR, een reddingsteam dat wordt ingezet bij rampen. De belangrijkste taak is het zoeken en redden van mensen onder het puin.

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen. Hulpverleners van USAR staan dus op het punt te vertrekken. Een vliegtuig met zo'n zestien ton aan middelen gaat die kant op. De verwachting is dat zij daar vrijdagavond lokale tijd aankomen.

Helpen bij coördinatie

Het team bestaat uit hulpverleners die in het dagelijks leven werken bij politie, defensie, brandweer en ambulance. Naast het zoeken naar mensen zal het team mogelijk ook helpen bij de coördinatie van de hulpverlening.

In het noorden van het land, dat het zwaarst getroffen is door de aardbevingen, zouden winkels worden geplunderd. In een deel van het land zijn telefoonverbindingen en de elektriciteit uitgevallen, meldden lokale media.

Een reddingsteam van USAR is al vaker uitgerukt bij rampen. Zo vloog het in 2023 vanaf Eindhoven naar Turkije om daar overlevenden te zoeken na een aardbeving.