Dag van de Zachte G: alles wat je wilt weten

De Dag van de Zachte G staat op maandag 7 juli voor het eerst op de agenda. De nieuwe feestdag draait om alles wat Brabant bijzonder maakt: van de taal en cultuur tot de gezelligheid en gastvrijheid. In dit artikel vind je alles wat je moet weten over de eerste editie.

De aftrap vindt plaats in café Gij & Ik in Gemert. Café-eigenaar Gijs trok eerder de stoute schoenen aan en nodigde het radioteam van Omroep Brabant uit om op 7 juli de uitzending vanuit zijn zaak te verzorgen. Programma

Tijdens de Dag van de Zachte G wordt de Brabantse Top 100 uitgezonden. Vanaf 7.00 uur is de lijst live te horen op de radio. Gedurende de dag staan onder meer een muziekbingo en een exclusieve lunch met Robèrt van Beckhoven op het programma. Daarnaast schuiven verschillende bekende Brabanders aan in de radio-uitzending. De feestelijke dag wordt afgesloten met een liveoptreden van Lars van Bokhoven. Benieuwd naar het volledige programma? Bekijk het hier.

Initiatieven

De Dag van de Zachte G wordt niet alleen in Gemert gevierd. Door heel Brabant worden activiteiten georganiseerd om de Brabantse taal en cultuur in het zonnetje te zetten. Heb jij zelf ook een leuk idee of organiseer je een activiteit? Meld die dan aan via deze link. Wij voegen jouw initiatief toe aan het overzicht met alle activiteiten rondom de Dag van de Zachte G. Wil jij ook je Brabantse trots laten zien? Vraag dan gratis je Brabantse vlag aan en hang 'm uit op de 7e van de 7e! Hier lees je alle verhalen over de Dag van de Zachte G.