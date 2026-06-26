Brandstichters lunchroom Goirle staan op camera

De brand van afgelopen nacht in een lunchroom in Goirle is aangestoken. Dat meldt de politie. De daders staan op beeld. De politie roept ze op om zich te melden: "Als ze dit nalaten, dan worden de beelden waar zij herkenbaar op staan publiekelijk getoond."

De brand in de lunchroom aan De Hovel brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag tussen twee en drie uur. Ruim vijftig bewoners van appartementen boven de lunchroom moesten worden geëvacueerd. De bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis van Goirle.

Forensische specialisten van de politie en de recherche doen onderzoek naar de zaak. De politie is nog op zoek naar getuigen en roept mensen die beelden hebben op om zich te melden.

De eigenaar van de lunchroom reageerde vrijdagochtend geschrokken tegenover een verslaggever van Omroep Brabant. Hij had al het vermoeden dat de brand was aangestoken. "Dat mensen het zo kapot maken. Ik hoop dat ze ze snel kunnen pakken."