Voetbalclubs vangen bot bij de rechter: toch voetballen op de zaterdag

De teams in de tweede en derde klasse van RKVV Erp moeten vanaf komend seizoen tóch ook op zaterdag gaan spelen. Eerder spande de club een kort geding aan tegen voetbalbond KNVB om te voorkomen dat de ‘zondagclub’ in een nieuwe competitievorm van speeldag moest wisselen. Maar de rechter gaat daar niet in mee en veegt het bezwaar van tafel.

De KNVB wil vanaf komend voetbalseizoen teams die op zaterdag of zondag spelen waar nodig in één competitie gooien. Op dit moment spelen die clubs nog apart, maar door het besluit moeten clubs die normaal op zondag spelen, zoals in Erp, straks ineens ook op zaterdag opdraven. Dat ging er niet in bij voetbalclub RKVV Erp. Samen met een aantal andere clubs stapte de club naar de rechter om te voorkomen dat de verandering het komende seizoen al ingaat. “We hebben meerdere keren om de tafel gezeten met de KNVB maar we kwamen er in die overleggen niet echt uit”, vertelde voorzitter Toon Kerkhof eerder tegen Omroep Brabant. “De indeling van de nieuwe competities ligt ondertussen klaar. We hopen met het kort geding dat het besluit wordt uitgesteld of geschorst.” 'Ziel uit de vereniging'

Volgens Kerkhof is het verplaatsen van de speeldagen in een gemengde competitie absoluut niet wenselijk voor de club. Het zou praktische problemen opleveren met de beschikbaarheid van de velden. Ook zou het eerder al geen succes zijn gebleken en zou het zelfs “een beetje de ziel uit de vereniging halen.”

De KNVB wil de tweede en derde klasse gemengd maken omdat het aantal zogenoemde ‘zondagteams’ de afgelopen jaren dramatisch is gekelderd. “Daardoor houden we op zondag op sommige plekken te weinig teams over om aantrekkelijke competities samen te stellen”, stelt de bond op haar site. Gemengde competities

In de eerste klasse van het amateurvoetbal zijn er al uitsluitend gemengde competities. Ook in de tweede en derde klasse moet die omwenteling zorgen voor gelijkwaardiger potjes. Volgens Kerkhof speelt het probleem helemaal niet in Brabant. Het zou volgens hem vooral in het westen van het land spelen. “Maar de KNVB ziet dit als oplossing voor de toekomst en vindt dat alles landelijk op één lijn moet zitten. Alleen is onze cultuur zondagvoetbal en bij andere clubs is dat zaterdagvoetbal. Dat is een wereld van verschil.” 'Niet redelijk'

Toch trekt de club uit Erp bij de rechter aan het kortste eind. De voorzieningenrechter Midden-Nederland vindt dat het besluit van de KNVB op tijd is aangekondigd. Ook de bezwaren van de clubs dat het besluit van de bond ‘niet redelijk’ zou zijn, blijken ongegrond. De KNVB heeft volgens de rechter het recht om het beleid aan te passen. Volgens de clubs zou de bond ook hun vertrouwen hebben geschaad door eerdere afspraken in de wind te slaan, maar ook daar gaat de rechter niet in mee.



De KNVB vind het jammer dat ze in de zaak lijnrecht tegenover een aantal clubs zijn komen te staan, zo valt te lezen in een statement. "We realiseren ons dat dit onderwerp verschillend leeft binnen het amateurvoetbal. Daarom blijven we met verenigingen in gesprek over de verdere implementatie van het besluit." Niet alleen mag de bond doorgaan met de plannen om de competities het komende seizoen samen te voegen, ook moeten de clubs opdraaien voor de proceskosten van de KNVB: zo’n 2500 euro.



Na de zomer volgt een zogenaamde bodemprocedure, dan neemt de rechter opnieuw het besluit van de bond onder de loep. Begin juli publiceert de KNVB de nieuwe, gemengde, indeling van de competities voor het aankomende voetbalseizoen.