Reizigers stranden massaal op Eindhoven Centraal door uitval bussen

In Zuidoost-Brabant rijden sinds vijf uur vanmiddag tot het einde van de dag bijna geen bussen meer. Door de extreme hitte werken de laadpalen voor de bussen niet meer. Reizigers stranden op station Eindhoven Centraal, waar rond het avonduur geen bus meer te zien is.

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Omdat de elektrische bussen niet meer opgeladen kunnen worden, moet het busvervoer worden stilgelegd. Bussen maken hun huidige rit nog af en keren daarna terug naar de stalling. Lijn 401 tussen Eindhoven Centraal Station en Eindhoven Airport blijft wel rijden, maar met andere voertuigen. Door de aanhoudende hoge temperaturen van vannacht en morgen is nog niet zeker of de dienstregeling morgen weer normaal kan worden opgestart.



Reizigers stranden in de hitte

Op Eindhoven Centraal wordt het rond zes uur steeds drukker met gestrande reizigers op het busstation. Passagiers wachten onder de hete glazen overkapping, terwijl een aantal boa’s mensen te woord staat over de situatie.

Nog maar enkele bussen passeren het station om reizigers af te zetten. Daarna keren ze leeg terug naar de stalling. Bij de bushaltes zelf zijn amper nog bussen te bekennen. Airco's gebruiken veel stroom

Ook op andere plekken in de provincie zijn er problemen met het busvervoer. In de omgeving van Den Bosch vallen ook verschillende bussen uit. Onder meer doordat de airco's zoveel energie slurpen dat de elektrische bussen te snel leeg gaan en daardoor hun normale route niet kunnen afmaken.

Ook problemen op het spoor

Ook op het spoor zijn er problemen door de hitte. Er gaan volgens de NS meer treinen kapot dan ze kunnen repareren en dat leidt tot meer uitval van treinen. Vaak gaat het om kapotte airco's. "Normaal gesproken repareren we die treinen dezelfde dag, maar dat lukt nu niet. Het aantal kapotte treinen loopt verder op", meldt een woordvoerder van de NS. Daarom zijn er ook komende dagen nog problemen op het spoor. Tot en met zaterdag gold al een aangepaste dienstregeling, maar de NS verwacht ook dat er maandag en dinsdag nog minder treinen rijden. Hoe groot de impact precies is, is nog onbekend.