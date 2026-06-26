Heetste 26 juni ooit gemeten in Woensdrecht, volg hier ons liveblog
Het wordt extreem heet vandaag in Brabant. Het KNMI heeft voor de het eerst in de geschiedenis code rood afgegeven. Het dagrecord is inmiddels verbroken. Nooit eerder was het zo warm op 26 juni. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Midden op de dag naar het theater
Het theatercafé in Oss is vandaag geopend voor mensen die thuis geen verkoeling hebben. Tussen twaalf uur en half zes ’s middags kunnen bezoekers gebruik maken van de airco. Water staat klaar, maar de bar blijft gesloten.
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Heetste 26 juni ooit gemeten
In Woensdrecht is de temperatuur vrijdagochtend om 11:10 uur gestegen tot 34,4 graden. Zo'n hoge temperatuur is op 26 juni niet eerder gemeten in ons land, dat meldt WeerOnline. Het vorige record stond op 34,1 graden en werd in 1976 gemeten in het Gelderse Hupsel. Om 12:00 uur stond de thermometer in Woensdrecht op 35,1 graden.
Geen kermis in Heesch
De gemeente Bernheze heeft donderdagavond besloten alle evenementen van vandaag af te gelasten vanwege code rood. Dat betekent dat de kermis die vandaag in Heesch zou starten gesloten blijft. Ook de weekmarkten Nistelrode en Heeswijk-Dinther gaan niet door.
Of de kermis zaterdag wel open kan, maakt de gemeente later bekend.
Bouwbedrijf Heijmans legt veel projecten stil vanwege de hitte
Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat de werkzaamheden voor een aanzienlijk aantal projecten vrijdag worden stilgelegd vanwege de hitte. Een woordvoerder van het bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Rosmalen staat legt uit dat de keuze bij projectleiders afzonderlijk ligt, maar dat de bedrijfstop heeft benadrukt dat veiligheid en gezondheid belangrijker zijn dan de voortgang van een project.
Volgens de woordvoerder is een algemeen beeld niet te geven, ook omdat per regio en werkplek de temperaturen verschillen. "Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop. Maar er kan bijvoorbeeld gekeken worden of in de planning geschoven kan worden tussen binnen- en buitenwerkzaamheden", geeft de woordvoerder aan. Volgens cao-afspraken stopt bij temperaturen boven de 35 graden sowieso al het werk in de volle zon, zoals asfalteren of dakdekken.
Koninklijke Heijmans N.V. is een van de grootste bouw- en infrastructuurbedrijven van Nederland.
Een zomerse snack of een frisse duik, zo beleven dieren in de Beekse Bergen code rood
De dieren in de Beekse Bergen worden in deze hete dagen extra in de gaten gehouden. Veel van de dieren, zoals giraffen en rode panda's, krijgen bevroren snacks om op een smakelijke manier af te koelen. Andere dieren zoeken juist zelf de verkoeling op: otters, tijgers en hyena’s zijn bijvoorbeeld regelmatig in en rond het water te vinden voor een frisse duik.
De Beekse Bergen sluit vandaag om 17:00 uur de deuren. Niet vanwege de hitte, maar omdat later vandaag het festival Brew@theZoo plaatsvindt op het safaripark. Lekker een bierproeven tussen de wilde dieren. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel speciale maatregelen genomen vanwege de warmte.
De aap die dit weekend uit de Beekse Bergen ontsnapte is nog steeds niet gevonden, liet het safaripark vrijdagochtend weten
Hitte houdt langer aan, maar er is hoop
Met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden wordt het afzien deze vrijdag. Maar ook zaterdag kan de temperatuur, vooral richting de grens met Limburg, die kant opgaan. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. Maar er is ook goed nieuws. "Komende week wordt heel aangenaam." Lees het weerbericht hier.
Bijzonder reisadvies ANWB: 'neem een paraplu mee'
De ANWB geeft vrijdagochtend een wel heel bijzonder reisadvies. 'Neem een paraplu mee.' Niet vanwege verwachte regen, maar mocht je met pech langs de weg komen te staan, biedt een paraplu je bescherming tegen de felle zon. De verkeersdienst waarschuwde eerder al niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.
Zoek een koel plekje op
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) kwam donderdag met het advies om vandaag binnen te blijven, maar daar kwam de weerdienst later weer op terug. In huis kan de temperatuur enorm oplopen, zo weet ook Maartje uit Eindhoven. Bij haar op de bank tikte de thermometer deze week de 50 graden aan.
De KNMI meldt vrijdagochtend op de site: "Het gebruikelijke advies bij code rood voor andere weerfenomenen is blijf binnen. Maar dit is voor het eerst dat we code rood geven voor extreme hitte, dus we zijn aan het leren. In Zuid-Europa wordt bij dit soort hitte geadviseerd binnen te blijven, maar ons land is daar niet op gericht. Daarom hebben we ons advies gisteren aangepast naar zoek een koele plek."
Afkoelen en een drankje doen of toch niet
Als het ergens lekker koel is op een hete dag als vandaag, is het wel in de supermarkt. De Jumbo in Schijndel speelt daar heel handig op in. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur ben je van harte welkom om te komen afkoelen in de winkel aan het Sint-Jorisplein. Er staat een koel drankje op je te wachten.
Waar je geen drank kunt halen vandaag en morgen is de Gall & Gall. Niet omdat het te heet is, medewerkers van tientallen drankwinkels leggen vrijdag en zaterdag het werk neer. Op vrijdag vooral in de zuidelijke provincies, zaterdag in de rest van het land. De stakers voeren vrijdag actie tijdens de landelijke actiedag van de FNV tegen de afbraak van de sociale zekerheid in Eindhoven, zaterdag sluiten stakende werknemers aan in Rotterdam. Moedermaatschappij Ahold wil zondagstoeslag voor de werknemers halveren.
Bij Gall Gall werken ongeveer 1.800 werknemers verspreid over circa 600 filialen in Nederland.
Buitenbad Best gesloten
Even een frisse duik nemen in het zwembad zit er vandaag in Best niet. Het opluchtzwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten. "We nemen deze maatregel om bezoekers, onze jonge gasten en medewerkers te beschermen."
Wie zwemmen wil in Valkenswaard moet opschieten. Zwembad De Wedert in Valkenswaard paste openingstijden donderdag aan, omdat er niet genoeg personeel is om de veiligheid te waarborgen, juist nu het door de hitte erg druk is. Tijdens de drukte van woensdag ontstonden er spanningen en ging een groepje jongeren met elkaar op de vuist.
Volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om bezoekers van jong tot oud een veilige omgeving te blijven bieden. Burgemeester Corine van Overdijk noemt het “ontzettend vervelend” dat het zwembad op warme dagen juist minder lang open kan zijn, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat.
Wie vandaag wil zwemmen in Valkenswaard, moet opschieten. Om 12:00 uur sluit het zwembad de deuren al.
Code rood
Het KNMI heeft voor vandaag een weeralarm (code rood) afgegeven voor extreme hitte. Alleen in het noorden van het land en in Zeeland geldt code oranje, in het Waddengebied code geel. Brabant mag zich net als gisteren opmaken voor de hoogste temperaturen in het land. Donderdag liep de thermometer bij het meetstation in Gilze-Rijen op tot 34,7 graden. Of het temperatuurrecord vandaag wordt verbroken blijft de vraag. Op 25 juli 2019 werd in Gilze-Rijen het 40,7 graden. de hoogste temperatuur ooit in Nederland. Vandaag kan de temperatuur oplopen tot 39 graden. Veel scholen blijven vrijdag dicht vanwege de warmte.
Zaterdag blijft code oranje in het hele land van kracht, m.u.v. de Waddeneilanden.