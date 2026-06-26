Stadionconcerten 'Bij ons in Brabant' volledig afgelast vanwege hitte

Het stadionconcert 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat ook zaterdag niet door. Eerder werd vanwege de extreme hitte de vergunning voor vrijdagavond al ingetrokken door de gemeente.

"Met ontzettend veel verdriet moeten we laten weten dat ook de show van zaterdag helaas is afgelast. Vandaag hebben wij te horen gekregen dat de afgekondigde code rood ook voor zaterdag geldt. Daardoor zijn wij genoodzaakt ook de tweede show af te gelasten", schrijft de organisatie.

"Er is dag en nacht gewerkt aan een uitgebreid hitteplan, extra voorzieningen en aanvullende veiligheidsmaatregelen. We hadden er alle vertrouwen in dat we jullie een mooie én veilige avond konden bezorgen."

Dat is dus niet gelukt. De gemeente besloot vrijdagmiddag al om de vergunning in te trekken voor de show op vrijdag. Later is besloten ook de show van zaterdag te annuleren.

"We begrijpen dat dit voor veel bezoekers een enorme teleurstelling is en dat er veel vragen zijn, met name over de tickets. Alle bezoekers die een ticket hebben gekocht, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht over de verdere afhandeling hiervan", aldus de organisatie.