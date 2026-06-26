Deze evenementen gaan vanwege de warmte niet door

Het aantal evenementen en andere activiteiten dat vanwege de extreme warmte wordt geschrapt wordt steeds groter. Op verschillende plekken hebben organisaties zelf de knoop doorgehakt. Op andere plekken greep de gemeente in door de vergunning in te trekken.

Een overzicht van de evenementen waarvan op dit moment bij de redactie bekend is dat ze niet doorgaan. Aanvullingen? Mail ze naar [email protected].

Stadionconcert 'Bij ons in Brabant'

Het stadionconcert 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat vrijdagavond niet door. De gemeente heeft de vergunning voor vrijdagavond ingetrokken. Of de editie van zaterdag kan doorgaan, is nog niet duidelijk.

Eerste dag Spoorpark LIVE

Spoorpark LIVE in Tilburg gaat vrijdag niet door. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken. Of het evenement op zaterdag mag doorgaan, wordt in de ochtend besloten.

Evenementen in Den Bosch

In Den Bosch zijn drie evenementen verboden vanwege de extreme hitte. Het gaat om Festival Trek in het Zuiderpark, Drijf-in Bioscoop op Het Frontier in de Groote Wielen en Tuinsessies bij de Citadel in Den Bosch. Of geplande evenementen op zaterdag mogen doorgaan, moet de gemeente nog beslissen.

Knoerttoernooi in Wintelre

Er wordt zaterdag niet gevoetbald in Wintelre. Het jaarlijkse Knoerttoernooi in Wintelre gaat niet door. Het voetbaltoernooi is afgelast. Het geplande feest gaat wel door.

Oefenwedstrijd RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft de oefenwedstrijd van dit weekend tegen Regioteam Waalwijk afgelast. De wedstrijd zou zaterdag worden gespeeld.



Van Gogh Live in Zundert

Het evenement Van Gogh Live in Zundert gaat zaterdag niet door.