Deze evenementen gaan vanwege de warmte niet door
Het aantal evenementen en andere activiteiten dat vanwege de extreme warmte wordt geschrapt wordt steeds groter. Op verschillende plekken hebben organisaties zelf de knoop doorgehakt. Op andere plekken greep de gemeente in door de vergunning in te trekken.
Een overzicht van de evenementen waarvan op dit moment bij de redactie bekend is dat ze niet doorgaan. Aanvullingen? Mail ze naar [email protected].
Stadionconcert 'Bij ons in Brabant'
Het stadionconcert 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat vrijdagavond niet door. De gemeente heeft de vergunning voor vrijdagavond ingetrokken. Of de editie van zaterdag kan doorgaan, is nog niet duidelijk.
Eerste dag Spoorpark LIVE
Spoorpark LIVE in Tilburg gaat vrijdag niet door. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken. Of het evenement op zaterdag mag doorgaan, wordt in de ochtend besloten.
Evenementen in Den Bosch
In Den Bosch zijn drie evenementen verboden vanwege de extreme hitte. Het gaat om Festival Trek in het Zuiderpark, Drijf-in Bioscoop op Het Frontier in de Groote Wielen en Tuinsessies bij de Citadel in Den Bosch. Of geplande evenementen op zaterdag mogen doorgaan, moet de gemeente nog beslissen.
Knoerttoernooi in Wintelre
Er wordt zaterdag niet gevoetbald in Wintelre. Het jaarlijkse Knoerttoernooi in Wintelre gaat niet door. Het voetbaltoernooi is afgelast. Het geplande feest gaat wel door.
Oefenwedstrijd RKC Waalwijk
RKC Waalwijk heeft de oefenwedstrijd van dit weekend tegen Regioteam Waalwijk afgelast. De wedstrijd zou zaterdag worden gespeeld.
Van Gogh Live in Zundert
Het evenement Van Gogh Live in Zundert gaat zaterdag niet door.
Seeligpark Zomerfeest in Breda
Het zomerfeest in het Seeligpark in Breda is geschrapt. Er zijn te weinig schaduwrijke plekken en beschikbare waterpunten in het park.
Weekmarkten geschrapt
Op veel plekken zijn de weekmarkten ook aangepast. In Kaatsheuvel is de weekmarkt geschrapt. Ook de weekmarkten Nistelrode en Heeswijk-Dinther gaan niet door.
De Efteling sluit buitenattracties
De Efteling heeft zeker tien buitenattracties voor bezoekers gesloten door de extreme hitte. Het gaat om onder andere Hooghmoed, schommelschip Halve Maen, Joris en de Draak, Vliegende Hollander en De Zes Zwanen.
Geen kermis in Heesch
De kermis in Heesch is voor vrijdag geschrapt. Of de kermis zaterdag wel open kan, maakt de gemeente later bekend.
Kermis Boxmeer begint later
De kermis in Boxmeer gaat wel door, maar begint op vrijdag en zaterdag pas om zes uur ’s avonds, zo heeft de gemeente bepaald.
Motorcrosswedstrijden Valkenswaard
De motorcrosswedstrijden op het Eurocircuit in Valkenswaard gaan zondag niet door. De wedstrijden worden op 20 september ingehaald.
Big Band Festival
Het Big Band Festival op het Tongerloplein aanstaande zaterdag in Roosendaal wordt verzet. Een nieuwe datum is nog niet bekend.
Natuurfeest Huis ter Heide
Een natuurfeest bij het jachthuis van Landgoed Huis ter Heide in De Moer (Loon op Zand) gaat zondag niet door. Er zou gevierd worden dat het natuurgebied 50 jaar beschermd is.
Gildedag in Berlicum
De Gildedag van het St. Joris Gilde in Berlicum en andere festiviteiten voor dit weekend zijn afgelast.
Kraaijenberg Outdoor
Brabants Landschap organiseert elk jaar op de laatste zaterdag van juni de natuurdag Kraaijenberg Outdoor in Bergen op Zoom, maar deze is geannuleerd.
Volg de hele dag alles over de extreme hitte in ons liveblog. Alle verhalen vind je ook op onze dossierpagina.