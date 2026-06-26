A59 vrijdagavond dicht: scheuren in de weg door de hitte

Rijkswaterstaat sluit vrijdagavond om negen uur de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Waspik af, ter hoogte van Raamsdonksveer. Door de hitte is een funderingslaag van de weg omhooggekomen en zijn er scheuren in het asfalt ontstaan.

Rond negen uur gaat de weg in de richting van Den Bosch dicht. Volgens een woordvoerster zijn rond de middag scheuren ontstaan op de linkerbaan door de hitte. Vermoedelijk is een deel van de oude funderingslaag omhooggekomen, waardoor het asfalt daarboven is uitgescheurd. Het asfalt op de A59 is nog vrij nieuw.

Kapot asfalt

Daarom besloot Rijkswaterstaat meteen een reparatie uit te voeren. Volgens de woordvoerster is het vrijdagavond sowieso rustig op de weg. Het kapotte stuk asfalt wordt de komende nacht uitgefreesd en opnieuw geasfalteerd. Om daar ruimte voor te maken, wordt de hele weg afgesloten.

Het is niet duidelijk hoelang de afsluiting gaat duren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om enkele uren.

Bulten in de weg

Ook op de A270 bij Nuenen ontstonden door de warmte scheuren in het wegdek. Het asfalt kroop daar vrijdagavond omhoog, waardoor scherpe bulten ontstonden. Meerdere auto’s raakten beschadigd.



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